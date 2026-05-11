Peking protestuje proti sankciám USA uvaleným na čínske spoločnosti
Autor TASR
Peking 11. mája (TASR) - Peking vyjadril Spojeným štátom rozhodný protest v súvislosti s uvalením sankcií na tri čínske spoločnosti, ktoré údajne pomáhajú vojenským akciám Iránu. V pondelok to oznámil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun, píše TASR na základe správy agentúry TASS.
„Čínska strana je dôrazne proti nezákonným, jednostranným sankciám, ktoré sa neopierajú o medzinárodné právo a neboli schválené Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov,“ zdôraznil na brífingu hovorca. Súčasne poukázal na to, že čínska vláda vždy vyžaduje, aby jej podniky konali v súlade so zákonmi a predpismi. „Legitímne práva a záujmy našich spoločností budeme rozhodne brániť,“ dodal.
Pokiaľ ide o konflikt Spojených štátov a Izraela s Iránom poznamenal, že čínska strana opakovane vyjadrila svoj pevný postoj. V súčasnosti je podľa Kuo Ťia-kchuna prvoradou úlohou „všestranné zabránenie obnoveniu vojenských akcií, a nie zlomyseľné zneužitie konfliktu na diskreditáciu druhých krajín“.
Medzi nimi bolo aj niekoľko z Číny a Hongkongu.
