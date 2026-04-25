Sobota 25. apríl 2026Meniny má Marek
Peking protestuje proti zaradeniu čínskych subjektov na sankčný zoznam

Vlajky Európskej únie (EÚ) vejú pred sídlom EÚ v bruseli vo štvrtok 5. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Peking 25. apríla (TASR) - Čínske ministerstvo obchodu v sobotu vyjadrilo svoj „dôrazný nesúhlas“ so zaradením čínskych subjektov do 20. balíka protiruských sankcií zo strany Európskej únie. Požiadala o ich okamžité vyradenie zo sankčného zoznamu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

EÚ prijala nový sankčný balík vo štvrtok. Zameraný je na dodávateľov kritických high-tech výrobkov z tretích krajín, vrátane subjektov so sídlom v Číne, ktoré sú obviňované z dodávania tovaru dvojakého použitia alebo zbraňových systémov ruskému vojensko-priemyselnému komplexu.

Tento krok „je v rozpore s duchom konsenzu, na ktorom sa dohodli čínski a európski lídri, a vážne narúša vzájomnú dôveru a celkovú stabilitu bilaterálnych vzťahov“, uviedol vo vyhlásení hovorca čínskeho ministerstva obchodu. Ministerstvo varovalo, že prijme „nevyhnutné opatrenia“ na ochranu čínskych spoločností a uviedlo, že „všetky dôsledky ponesie EÚ“.
