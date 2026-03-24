Peking protestuje voči vniknutiu muža na veľvyslanectvo v Tokiu
Autor TASR
Tokio 24. marca (TASR) — Čínska ľudová republika diplomaticky protestovala voči Japonsku pre utorkový incident na jej veľvyslanectve v Tokiu. Údajný dôstojník japonskej armády ráno preliezol múr a násilím sa dostal do areálu veľvyslanectva, uviedol na tlačovej konferencii v Pekingu hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
„Čína je incidentom hlboko šokovaná a japonskej strane predložila oficiálne protesty, v ktorých vyjadrila silné námietky,“ povedal Lin. „Japonská strana nedokázala riadne riadiť a disciplinárne riešiť príslušníkov svojich sebaobranných síl a nesplnila si svoju povinnosť zaistiť bezpečnosť čínskych veľvyslanectiev a konzulátov a ich zamestnancov,“ dodal.
Lin tiež požiadal, aby Japonsko incident okamžite dôkladne vyšetrilo, potrestalo zúčastnenú osobu, poskytlo Číne vysvetlenie a prijalo preventívne opatrenia.
Polícia prípad vyšetruje ako podozrenie z neoprávneného vniknutia. Japonská verejnoprávna televízia NHK uviedla, že podozrivého zadržali na mieste a odovzdali tokijskej polícii. Podľa televíznej správy nebol nikto zranený.
Muž mal údajne pri sebe nôž, informovala NHK. Televízia TBS uviedla, že mal pri sebe identifikačný preukaz armády.
Tokijská polícia odmietla správu potvrdiť alebo sa k prípadu vyjadriť. Japonské pozemné sily pre agentúru AP uviedli, že o správe vedia a v súčasnosti ju vyšetrujú, ale nemôžu sa k nej vyjadriť.
Napätie medzi oboma ázijskými krajinami sa v posledných mesiacoch vystupňovalo po novembrovom vyhlásení japonskej premiérky Sanae Takaičiovej. Povedala, že prípadná vojenská akcia komunistickej Číny proti Taiwanu by mohla pre Japonsko predstavovať „situáciu ohrozujúcu prežitie“, ktorá by si vyžadovala použitie sily.
Peking považuje samosprávny Taiwan za súčasť svojho územia a odvtedy zintenzívnil diplomatické a obchodné odvetné opatrenia voči Tokiu.
