Peking rozhorčili Trumpove slová o čínskom víruse

Peking 17. marca (TASR) - Čína vyslovila v utorok "silné rozhorčenie" nad vyjadreniami amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorých označil nový typ koronavírusu za "čínsky vírus". Informovala o tom agentúra AFP.



Čínsky minister zahraničných vecí Keng Šuang vo svojej reakcii vyhlásil, že takéto spájanie koronavírusu s Čínou jeho krajinu "stigmatizuje".



"Cítime sa byť veľmi rozhorčení a vyjadrujeme svoj silný nesúhlas," vyhlásil minister.



Trump v noci z pondelka na utorok na sociálnej sieti Twitter napísal, že "Spojené štáty budú silno podporovať odvetvia, ako letecké spoločnosti a iné, ktoré najviac zasiahol čínsky vírus".



Proti spájaniu koronavírusu s Čínou, alebo čínskym mestom Wu-chan, sa už postavila aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), keďže to podľa nej môže viesť k diskriminácii a stigmatizácii.



Britský denník The Guardian upozorňuje, že Čína a Spojené štáty si v uplynulých dňoch vzájomne prehadzujú zodpovednosť za vypuknutie epidémie. Minulý týždeň úradník z čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien vyhlásil, že vírus do Wu-chanu priniesla americká armáda, po čom si Washington predvolal čínskeho veľvyslanca.