Peking: Správa Pentagónu o čínskom jadrovom arzenáli ignoruje fakty

Peking 20. októbra (TASR) - Správa amerického ministerstva obrany, že Čína bude mať do roku 2030 viac ako 1000 jadrových hlavíc, je plná predsudkov a skreslených faktov. V piatok to uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Hovorkyňa čínskej diplomacie Mao Ning tvrdí, že Peking nemá v úmysle zapojiť sa do pretekov v jadrovom zbrojení so žiadnou krajinou. Správa Pentagónu "ignoruje fakty, je plná predsudkov a šíri teóriu o hrozbe, ktorú predstavuje Čína", povedala.



Americký rezort obrany vo štvrtkovej správe uviedol, že Čína vlastní na základe údajov z mája "viac než 500 funkčných jadrových hlavíc a blíži sa tak k prekročeniu predchádzajúcich očakávaní".



"Čína pevne dodržiava jadrovú stratégiu sebaobrany a obrany, naše jadrové sily sme vždy udržiavali na najnižšej úrovni potrebnej pre národnú bezpečnosť," uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí. Žiadna krajina podľa nej nebude ohrozená čínskym jadrovým arzenálom, ak "nepoužije alebo nebude hroziť použitím jadrových zbraní proti Číne".



V správe Pentagónu je tiež podrobne opísané, ako Čína rozširuje a modernizuje svoju armádu. Podľa USA už pravdepodobne dokončila výstavbu celkom 300 zariadení na odpaľovanie medzikontinentálnych balistických rakiet.