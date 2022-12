Peking súhlasil s otvorením hraníc medzi Hongkongom a pevninou

Hongkong 24. decembra (TASR) - Čína súhlasila s opätovným otvorením hraníc medzi Hongkongom a pevninou, ktoré blokovali proticovidové pandemické obmedzenia. V sobotu to oznámil správca mesta John Lee po návrate zo stretnutí v Pekingu. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Ústredná vláda súhlasila s úplným opätovným otvorením hraníc postupným a usporiadaným spôsobom," povedal Lee novinárom na letisku. Úrady na oboch stranách hranice predložia Pekingu návrh na schválenie, "ktorý má byť implementovaný do polovice januára", dodal.



Zablokované hranice sú dôsledok oficiálnej politiky nulovej stratégie voči covidu, ktorej súčasťou boli prísne karantény, cestovné obmedzenia a masové testovanie.



Po náhlej zmene politiky teraz Čína čelí prudkému nárastu infekcií, pričom mnohé nemocnice a márnice sú preplnené. Napriek tomu Lee povedal, že hranicu medzi poloautonómnym Hongkongom a zvyškom krajiny obnovia do stavu pred pandémiou.



Hongkong presadzoval ľahšiu verziu nulovej tolerancie voči koronavírusu a začal už uvoľňovať obmedzenia v snahe obnoviť poškodené obchodné väzby. Imigrační úradníci, colníci a policajti dostali príkaz vrátiť sa po Vianociach na svoje hraničné priechody, uvádzajú miestne médiá.