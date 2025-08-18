< sekcia Zahraničie
Peking: Taiwan je vnútornou záležitosťou Číny
Reuters pripomína, že Čína považuje Taiwan za svoje územie, no ten ostro odmieta akékoľvek nároky Pekingu.
Autor TASR
Peking 18. augusta (TASR) - Taiwan je vnútornou záležitosťou Číny, uviedlo v pondelok čínske ministerstvo zahraničných vecí. Reagovalo tak na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého mu čínsky prezident Si Ťin-pching sľúbil, že počas jeho funkčného obdobia Peking na Taiwan nezaútočí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Trump sa vyjadril v rozhovore pre televíziu Fox News ešte pred piatkovými rokovaniami s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.
„Otázka Taiwanu je čisto vnútornou záležitosťou Číny a jej riešenie je vecou čínskeho ľudu,“ uviedla v pondelok hovorkyňa čínskeho rezortu diplomacie Mao Ning na otázku o Trumpovom vyhlásení.
„Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli mierové zjednotenie. Nikdy však nedovolíme, aby ktokoľvek alebo akákoľvek sila akýmkoľvek spôsobom oddelila Taiwan od Číny,“ dodala hovorkyňa.
Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí reagovalo na vyjadrenie amerického prezidenta ešte v nedeľu a uviedlo, že „vždy pozorne sleduje interakcie medzi vysoko postavenými predstaviteľmi Spojených štátov a Číny“.
Taiwan bude naďalej spolupracovať s krajinami, ktoré majú „významné záujmy“ v indicko-tichomorskom regióne, s cieľom zachovať mier a stabilitu v Taiwanskom prielive, dodal tamojší rezort.
Reuters pripomína, že Čína považuje Taiwan za svoje územie, no ten ostro odmieta akékoľvek nároky Pekingu. Spojené štáty sú zase najdôležitejším medzinárodným podporovateľom a dodávateľom zbraní pre Taiwan.
