USA nariadili uzavretie čínskeho konzulátu v Houstone

Peking 22. júla (TASR) – Čína dnes vyhlásila, že Spojené štáty nariadili uzavretie jej konzulátu v americkom meste Houston v štáte Texas. Peking tento krok označil za provokáciu, ktorá porušuje medzinárodné právo, napísala agentúra AP s tým, že USA toto tvrdenie zatiaľ nepotvrdili ani neobjasnili.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin uviedol, že Spojené štáty v utorok náhle vyzvali konzulát, aby ukončil svoju činnosť. Podľa čínskych médií dostali diplomati 72 hodín na to, aby opustili krajinu.



„Čína dôrazne odsudzuje takýto nehanebný a neopodstatnený krok, ktorý zámerne naruší čínsko-americké vzťahy," dodal Wang.



„Je to politická provokácia, ktorú jednostranne začali USA a ktorá vážne porušuje medzinárodné právo, základné normy týkajúce sa medzinárodných vzťahov a bilaterálnu konzulárnu dohodu medzi Čínou a USA," citovala hovorcu čínskeho rezortu diplomacie agentúra DPA.



Ak Spojené štáty svoje rozhodnutie nezmenia, Čína podnikne odvetný krok, pohrozil hovorca. „Čína vyzýva Spojené štáty, aby okamžite odvolali svoje nesprávne rozhodnutie, inak Čína rozhodne podnikne správne a nevyhnutné kroky," upozornil.



Podľa lokálnych médií boli v Houstone v utorok večer privolaní do budovy čínskeho konzulátu hasiči a polícia – objavili sa totiž správy, že sa tam na dvore pália dokumenty. Houstonská polícia na Twitteri napísala, že spozorovala dym, avšak policajtom nebol do budovy umožnený prístup.



Vzájomné vzťahy medzi USA a Čínou sa výrazne zhoršili v dôsledku pandémie nového druhu koronavírusu, ktorý sa po prvý raz objavil v čínskom meste Wu-chan. V poslednom čase sa napätie medzi Pekingom a Washingtonom vystupňovalo aj pre kontroverzný čínsky zákon o národnej bezpečnosti pre Hongkong.