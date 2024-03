Peking: USA využívajú Filipíny ako figúrku v Juhočínskom mori

Peking 6. marca (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí v stredu obvinilo Spojené štáty z toho, že využívajú Filipíny ako "figúrku" v Juhočínskom mori. Čína to uviedla v čase eskalácie napätia v regióne medzi Pekingom a Manilou. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry AFP.



"Čína vyzýva Spojené štáty, aby nevyužívali Filipíny ako figúrku na vyvolávanie problémov v Juhočínskom mori," uviedla hovorkyňa čínskeho rezortu diplomacie Mao Ning. Podľa jej slov by sa "Filipíny nemali nechať napospas Spojeným štátom".



Filipíny tvrdia, že plavidlá čínskej pobrežnej stráže v utorok zapríčinili dve kolízie s filipínskymi loďami pri plytčine Second Thomas Shoal pri Spratlyho ostrovoch, na ktoré si robia nároky obe krajiny. Podľa filipínskych úradov použili čínske lode pri incidente aj vodné delo.



Manila si v súvislosti s týmto incidentom predvolala zástupcu čínskeho veľvyslanca na Filipínach. Odkázala mu, že najnovší incident v Juhočínskom mori je "neprijateľný". Spojené štáty odsúdili konanie Číny ako "provokatívne".



Peking v súvislosti s utorkovou zrážkou uviedol, že "prijal kontrolné opatrenia" proti "nezákonnému vniknutiu" filipínskych lodí do vôd okolo zmienenej plytčiny a ostrovov, ktoré označil za čínske.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more, pričom odmieta konkurenčné nároky mnohých iných krajín juhovýchodnej Ázie. V oblasti je dlhodobo napätá situácia.



"Odhodlanie Číny brániť svoje legitímne práva a záujmy je neochvejné a pokusy Filipín o porušovanie práv a provokácie nebudú úspešné," uzavrela hovorkyňa.



Medzinárodný arbitrážny súd už v roku 2016 odmietol nároky Pekingu na takmer celú obchodnú cestu v Juhočínskom mori. Čína sa však nezúčastnila na súdnom pojednávaní a jeho verdikt neakceptuje.