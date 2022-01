Peking uzavrel ďalšiu obytnú časť, hlásil 12 nových prípadov covidu

Peking 30. januára (TASR) - Predstavitelia Pekingu v nedeľu oznámili, že uzatvorili niekoľko obytných komunít na severe mesta po tom, čo tam zistili dva prípady ochorenia COVID-19. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Čínske hlavné mesto je vo vysokom stave pohotovosti, pretože sa pripravuje na zimné olympijské hry, ktoré sa začínajú už v piatok 4. februára.



Medzi športovcami a inými ľuďmi, ktorí pricestovali na olympiádu, zistili ďalších 34 prípadov nákazy koronavírusom, uviedol organizačný výbor. Celkovo malo pozitívny test 211 osôb spomedzi vyše 8000 ľudí, ktorí dorazili do Pekingu do konca soboty. Išlo napríklad o švédskeho bežca na lyžiach a snowboardistu zo Slovinska.



Každý, kto príde na olympijské hry, je izolovaný od verejnosti počas celého svojho pobytu v Číne, ktorá sa takto snaží zabrániť prenosu nákazy.



Obyvateľom vo štvrti An-čen-li v pekinskom okrese Čchao-jang nariadili lockdown v sobotu a nemajú dovolené zo svojich obytných komplexov odísť, dodali v nedeľu predstavitelia metropoly na brífingu o pandémii.



Mesto zriaďuje v uvedenej oblasti 19 stanovísk, kde sa obyvatelia musia testovať každý deň až do piatka, citoval ďalej predstaviteľov štátom podporovaný portál Beijing News.



Hoci počet prípadov infekcie je nízky v porovnaní s inými krajinami v regióne, Čína znásobila svoju politiku "nulovej tolerancie" voči nákaze - takto sa pokúša prerušiť reťaz prenosu koronavírusu hneď, ako sa prípady zistia.



Čínske hlavné mesto hlásilo od soboty 16.00 h do nedele 16.00 h celkovo 12 prípadov covidu. Všetky tieto prípady sú ľudia, pre ktorých už platili určité protipandemické opatrenia.



Metropola podnikla tento týždeň niekoľko kôl testovania miliónov obyvateľov v okrese Feng-tchaj, kde uzatvorili viacero obytných komplexov.



Účastníci olympijských hier sú ubytovaní v hoteloch, ktoré sú obkolesené dočasnými múrmi. Môžu sa pohybovať len v špeciálnych vozidlách, ktoré ich odvezú priamo na športoviská alebo na iné miesta patriace k olympijským hrám. Verejnosť nesmie vstúpiť do hotelových areálov ani na športoviská, hoci úrady pustia na súťaže obmedzený počet divákov.



Každý, kto má vo vnútri olympijskej bubliny pozitívny test, je izolovaný v nemocnici alebo v karanténnom hoteli, aby sa tak zabránilo prenosu koronavírusu na iných účastníkov zimných olympijských hier.