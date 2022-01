Peking v boji proti covidu pred olympiádou obmedzil pohyb občanov

Obyvatelia s ochrannými rúškami na tvári na zabránenie šíreniu nového koronavírusu stoja v rade na testovanie na ochorenie COVID-19 v štvrti Feng-tchaj v čínskom Pekingu 23. januára 2022. Foto: TASR/AP

Peking 27. januára (TASR) - Peking obmedzil pohyb ľudí v aj ďalších častiach mesta, hoci vo štvrtok hlásil menej prípadov ochorenia COVID-19. Čínska metropola chce takto zmenšiť riziko šírenia nákazy, keďže do začiatku tamojších zimných olympijských hier ostáva už len niečo vyše týždňa. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.Pekinský okres Feng-tchaj v stredu večer oznámil, že z bytových komplexov nemajú odchádzať ani obyvatelia v ďalších oblastiach, ak nemajú vážny dôvod, a musia denne absolvovať test na covid.Tento okres, ktorý v súčasnom výskyte nákazy v Pekingu hlásil viac komunitných prípadov než ostatné okresy, už predtým uzavrel niekoľko obytných komplexov, kde bývajú desaťtisíce ľudí. Obmedzenia pohybu zaviedlo v určitých oblastiach tiež niekoľko ďalších okresov mesta.Peking za stredu hlásil päť komunitných prípadov infekcie s potvrdenými príznakmi, čo je pokles oproti 14 takýmto prípadom z predchádzajúceho dňa, uviedla vo štvrtok Národná zdravotná komisia.Počty prípadov sú v Číne nízke v porovnaní s výskytom koronavírusu vo svete. Táto krajina uplatňuje metódu, keď okamžite zasahuje a snaží sa akékoľvek prepuknutie prípadov zastaviť. Úsilie zabrániť nárastu prípadov je v súčasnosti ešte naliehavejšie, pretože sa blížia olympijské hry, pripomína Reuters. Zároveň budú podľa očakávania stámilióny ľudí cestovať po krajine počas obdobia lunárneho Nového roka.Cestovanie počas prvých desiatich dní sviatočného obdobia po celej Číne stúplo oproti tomu istému vlaňajšiemu obdobiu o 46 percent. Stále však nedosahuje úroveň predpandemického roka 2019. Uviedol to vo štvrtok predstaviteľ národného dopravného úradu.Hlavné mesto Peking zistilo od 15. januára celkovo 60 prípadov miestneho prenosu koronavírusu s príznakmi. Pekinskí predstavitelia uviedli, že vo väčšine prípadov ide o variant delta a len malý počet prípadov tvorí vysoko prenosný variant omikron.Čína od začiatku pandémie koronavírusu zatvorila hranice pre väčšinu prichádzajúcich cudzincov. Zahraniční príchodzí navyše musia ísť po vstupe na čínske územie do karantény na najmenej dva týždne, pripomína Reuters.Predstavitelia imigračných úradov vo štvrtok informovali, že cesty cudzincov do a z Číny klesli v roku 2021 o 65,9 percenta oproti predchádzajúcemu roku.