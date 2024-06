Peking: V Juhočínskom mori sa zrazilo čínske a filipínske plavidlo

Peking 17. júna (TASR) - Vo vodách v okolí Spratlyho ostrovov v Juhočínskom mori došlo v pondelok k zrážke čínskeho plavidla s filipínskou zásobovacou loďou. Uviedla to čínska pobrežná stráž, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AP.



Peking tvrdí, že filipínska zásobovacia loď vstúpila do vôd pri atole Second Thomas Shoal, opakovane ignorovala varovania Číny a nebezpečným spôsobom sa priblížila k čínskemu plavidlu, čo viedlo k zrážke. "Filipíny nesú plnú zodpovednosť," píše sa v stanovisku čínskej pobrežnej stráže.



Podobné incidenty nie sú ojedinelé. V Juhočínskom mori došlo tento rok ku viacerým kolíziám medzi filipínskymi a čínskymi loďami, čím značne eskalovalo napätie medzi oboma krajinami.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more a odmieta konkurenčné nároky iných krajín v tomto regióne. V oblasti je preto dlhodobo napätá situácia. Medzinárodný arbitrážny súd už v roku 2016 odmietol nároky Pekingu na takmer celú obchodnú cestu v Juhočínskom mori. Čína sa však nezúčastnila na súdnom pojednávaní a jeho verdikt neakceptuje.