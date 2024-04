Peking v reakcii na Bidenove vyjadrenia obvinil USA z pokrytectva

Peking 18. apríla (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok obvinilo Spojené štáty z pokrytectva. Reagovalo na nedávne vyjadrenia prezidenta USA Joea Bidena, že Čína je "xenofóbna" a "podvádza" v oblasti obchodu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Chcel by som sa ho spýtať: hovoríte o Číne alebo o samotných Spojených štátoch?" povedal hovorca čínskeho rezortu diplomacie Lin Ťien v reakcii na Bidenove slová.



Prezident USA v stredajšom prejave v rámci predvolebnej kampane v americkom štáte Pensylvánia vyzval na trojnásobné zvýšenie ciel na čínsku oceľ a hliník, aby ochránil amerických výrobcov pred lacným dovozom. Je to podmienené zisteniami, či Peking používa praktiky narúšajúce hospodársku súťaž.



"Nesúťažia, ale podvádzajú. Podvádzajú a my sme videli škody tu v Amerike," uviedol 81-ročný Biden v sídle odborového zväzu United Steelworkers v Pittsburghu. Dodal, že čínske oceliarske spoločnosti "sa nemusia obávať o zisk, pretože čínska vláda ich vo veľkej miere dotuje".



"Sú xenofóbni... Majú skutočné problémy. Nechcem bojovať s Čínou, chcem konkurenciu – ale spravodlivú konkurenciu," zdôraznil šéf Bieleho domu.



Americká ministerka financií Janet Yellenová počas nedávnej návštevy Číny povedala, že Washington "nebude akceptovať" situáciu, keď podhodnotený čínsky tovar zaplaví globálny trh a poškodí priemysel inde vo svete.