Peking víta očakávanú návštevu Donalda Trumpa
Trump bude so svojím čínskym náprotivkom rokovať o viacerých témach, vrátane obchodu či konfliktu na Blízkom východe.
Autor TASR
Peking/Washington 13. mája (TASR) - Peking v stredu, len niekoľko hodín pred príchodom amerického prezidenta Donalda Trumpa vyhlásil, že víta jeho návštevu v krajine. Šéf Bieleho domu sa stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, s ktorým bude viesť kľúčové rokovania. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Čína víta prezidenta Trumpa na jeho štátnej návšteve,“ povedal na brífingu hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun. „Sme pripravení pracovať so Spojenými štátmi... na rozšírení spolupráce a na riešení rozdielov,“ dodal hovorca.
Trump bude so svojím čínskym náprotivkom rokovať o viacerých témach, vrátane obchodu či konfliktu na Blízkom východe. Po odlete z Washingtonu avizoval, že požiada Si Ťin-pchinga, „aby ‚otvoril‘ Čínu“ americkým spoločnostiam, ktoré by ju „pomohli posunúť... na ešte vyššiu úroveň“.
Pred odchodom z Bieleho domu vyjadril očakávanie, že s čínskym lídrom bude viesť aj „dlhé rokovania“ ohľadom Iránu, ktorý predáva do Číny väčšinu svojej ropy, na ktorú sa vzťahujú sankcie USA. Zároveň však zľahčoval nezhody medzi nimi a dodal, že Si Ťin-pching sa k tejto téme vyjadroval „celkom pozitívne“.
AFP napriek tomu zdôrazňuje, že Peking stráca v súvislosti s vojnou na Blízkom východe trpezlivosť. Minister zahraničných vecí Wang I v utorok vyzval svojho pakistanského rezortného partnera, aby zintenzívnil sprostredkovateľské snahy o mier medzi Iránom a Spojenými štátmi.
Trump ešte v pondelok vyhlásil, že predmetom rokovaní bude aj predaj amerických zbraní Taiwanu, čo vláda v Pekingu v stredu opätovne odsúdila. Medzi ďalšie témy by mali podľa AFP patriť aj čínske obmedzenia na vývoz vzácnych nerastov, rivalita obidvoch krajín v oblasti umelej inteligencie či obchodné vzťahy.
Americký prezident by mal so Si Ťin-pchingom rokovať vo štvrtok a v piatok. Počas návštevy by sa mal zúčastniť aj na slávnostných ceremóniách, štátnej hostine a čajovom večierku.
Donald Trump navštívil naposledy Čínu v roku 2017.
