Peking vyjadruje veľkú nespokojnosť s návštevou delegácie na Taiwane

Peking 4. novembra (TASR) - Peking je v súvislosti s aktuálnou návštevou delegácie poslancov Európskeho parlamentu na Taiwane "veľmi nespokojný", tvrdí čínske ministerstvo zahraničných vecí. Európska únia by podľa pekinského rezortu diplomacie nemala vysielať Taiwanu nesprávne signály a mala by dodržiavať politiku tzv. jednotnej Číny. Píšu o tom agentúry DPA a Reuters.



Delegácia pozostávajúca z poslancov Európskeho parlamentu počas svojej vôbec prvej návštevy Taiwanu vo štvrtok vyhlásila, že tento diplomaticky izolovaný ostrov nie je sám, a požiadala o odvážnejšie kroky smerujúce k posilneniu vzťahov medzi EÚ a Taiwanom. S podporou, ktorú európska delegácia prejavila Taiwanu, je však Čína nie veľmi spokojná, analyzujú uvedené svetové tlačové agentúry.



"Požiadali sme Európsku úniu, aby napravila tieto chyby a neposielala nesprávne signály separatistickým silám, ktoré podporujú nezávislosť Taiwanu," uviedol hovorca čínskeho rezortu diplomacie Wang Wen-pin.



Taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu Čao-sie sa v piatok stretol s niektorými europoslancami v Bruseli po tom, čo navštívil Česko a Slovensko. Čína odsúdila aj túto jeho návštevu Európy.



Peking považuje demokratický Taiwan s jeho vlastnou autonómnou vládou za súčasť pevninskej Číny. V poslednom čase Peking zvýšil vojenský nátlak na Taiwan a viackrát narušil vzdušný priestor tohto ostrova, aby tak prinútil predstaviteľov Taiwanu akceptovať čínsku suverenitu.



Taiwan na čele so svojou demokratickou vládou však vyhlasuje, že je nezávislou krajinou, ktorá bude brániť svoju slobodu.



Práve pre obavy z odvetných krokov Číny nechcú mnohé krajiny hostiť vysokých predstaviteľov Taiwanu a obávajú sa tiež na tento ostrov, na ktorý si Čína robí nároky, posielať svoje delegácie.