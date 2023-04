Si Ťin-pching: Peking vyšle na Ukrajinu vyslanca

Peking 26. apríla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu oznámil, že Peking vyšle na Ukrajinu vyslanca s cieľom rokovať o možnom politickom riešení vojny s Ruskom. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Si v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povedal, že vyslanec navštívi Ukrajinu a ďalšie krajiny s cieľom rokovať o možnom politickom riešení, píše AP s odvolaním sa na vyjadrenie čínskej vlády pre štátnu televíziu. Vláda vo vyjadrení nespomenula Rusko, inváziu na Ukrajinu ani to, či čínsky vyslanec navštívi Moskvu.



Denník The Guardian na svojej webovej stránke píše, že Si sľúbil vyslanie delegácie na Ukrajinu. Tá má rokovať so všetkými zúčastnenými stranami s cieľom vyriešiť konflikt.



Zelenskyj na Twitteri napísal, že jeho telefonát so Si Ťin-pchingom bol dlhý a zmysluplný. Vyjadril presvedčenie, že spolu s vymenovaním ukrajinského veľvyslanca v Číne poskytne pevný podnet na rozvoj bilaterálnych vzťahov.



Čína oficiálne zastáva k ruskej agresii voči Ukrajine neutrálny postoj, ale Západ ju považuje za spojenca Ruska. Samotná Moskva tiež nevynechá žiadnu príležitosť deklarovať svoje partnerstvo s Pekingom, pripomenula AP.



Si Ťin-pchingova vláda sa usiluje prevziať výraznejšiu úlohu vo svetovej diplomacii s cieľom navrátiť Číne pozíciu politického a hospodárskeho lídra a vytvoriť svetový poriadok, ktorý je naklonený záujmom Pekingu, konštatuje AP.



Čína v marci sprostredkovala dohodu o obnovení vzájomných vzťahov medzi Iránom a Saudskou Arábiou. Čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang minulý týždeň vyjadril pripravenosť svojej krajiny pomôcť sprostredkovať mierové rokovania medzi Izraelom a Palestínčanmi.