V Laose sa stretnú šéfovia diplomacie Číny a USA

Peking/Viang Čan 26. júla (TASR) - Šéf čínskej diplomacie Wang I sa počas summitu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Laose stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom, oznámil v piatok čínsky rezort diplomacie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning uviedla, že Blinken a Wang si vymenia názory ohľadom záležitostí, ktoré znepokojujú obe strany. Hovorkyňa nešpecifikovala, kedy presne sa ministri stretnú. Uviedla však, že informácie o čase a okolnostiach stretnutia budú zverejnené včas.



Blinken by mal podľa AFP pricestovať do Laosu v sobotu ráno na rokovania s ministrami zahraničných vecí krajín združenia ASEAN.



Napriek tomu, že USA a Čína sa nezhodnú v niekoľkých kľúčových oblastiach, sú ich vzťahy stabilizované od novembrového summitu amerického prezidenta Joea Bidena a jeho čínskeho náprotivka Si Ťin-pchinga, konštatuje AFP.



Wang I absolvoval vo štvrtok v Laose stretnutie aj so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Na stretnutí sa podľa Moskvy zhodli, že budú spolupracovať v boji proti akýmkoľvek snahám o vonkajšie zasahovanie do záležitostí týkajúcich sa juhovýchodnej Ázie.



Wang I podľa čínskej štátnej agentúry Sin-chua povedal Lavrovovi, že Čína je pripravená spolupracovať s Ruskom a vzájomne sa podporovať a brániť svoje záujmy. Čínsky minister sa s Lavrovom stretol deň po schôdzke s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom.



Čína je blízkym politickým a ekonomickým spojencom Ruska a Západ ju obviňuje z toho, že umožňuje Rusku viesť vojnu na Ukrajine, konštatuje AFP.