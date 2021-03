Peking začne vydávať víza cudzincom očkovaným čínskymi vakcínami

Peking 16. marca (TASR) - Čína plánuje znova začať vydávať víza cudzincom z určitých krajín vrátane Spojených štátov, ktorí boli zaočkovaní proti koronavírusu jednou z vakcín vyvinutých v Číne. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Čína v boji proti pandémii COVID-19 uzavrela svoje hranice pre cudzincov vlani v marci. Čínske veľvyslanectvá vo viacerých krajinách však v uplynulých dňoch vydali oznámenia, podľa ktorých krajina začne opäť prijímať žiadosti o víza pre osoby, ktorým bola podaná vakcína vyrobená v Číne.



Čínska ambasáda v USA v pondelňajšom vyhlásení uviedla, že od budúceho týždňa začne spracovávať "žiadosti o udelenie víz ľuďom zaočkovaným čínskymi proticovidovými vakcínami".



Víza sa budú vydávať cudzím štátnym príslušníkom, ktorí cestujú do Číny z pracovných či humanitárnych dôvodov, medzi ktoré patrí aj opätovné stretnutie s rodinnými príslušníkmi. Žiadatelia však musia byť zaočkovaní oboma dávkami vakcíny alebo jednou dávkou jednodávkovej očkovacej látky, a to najmenej 14 dní pred tým, než si podali žiadosť o víza.



Podobné oznámenia zverejnili i čínske ambasády v Indii, Pakistane, na Filipínach, v Taliansku či na Srí Lanke.



Po príchode do Číny bude pre cudzincov naďalej povinná karanténa v trvaní do troch týždňov.



Čína už schválila na použitie vlastné vakcíny proti koronavírusu; avšak zatiaľ ani jednu vyrobenú v inej krajine. Peking v snahe zmierniť kritiku zo zahraničia za vypuknutie pandémie už distribuoval svoje vakcíny do mnohých krajín sveta vrátane Turecka, Maďarska, Indonézie, Kambodže či Filipín.



Číne sa však nedarí získať si medzinárodnú dôveru pre svoje vakcíny, a to z dôvodu nedostatočnej transparentnosti, čo sa týka výsledkov klinických štúdií, pripomína AFP. Čína napriek tomu plánuje do zahraničia exportovať takmer 400 miliónov dávok očkovacích látok vlastnej výroby.