Peking zasiahol studený vietor, zatvorili pamiatky a obmedzili dopravu

Peking 12. apríla (TASR) - Severné oblasti Číny v sobotu sužuje silná víchrica, pre ktorú museli tamojšie úrady zavrieť historické pamiatky, zrušiť podujatia a obmedziť dopravu. Z niektorých miest hlásili sneženie a krupobitie, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Silný vietor zasiahol aj hlavné mesto Peking. Okná sa triasli a autá sa kolísali v nárazoch studeného vetra, ktorý prichádzal zo susedného Mongolska. V severnej časti krajiny pritom klesli teploty o viac ako 12 stupňov Celzia.



Vietor, ktorý zasiahol krajinu už v piatok, bude pokračovať aj počas celého víkendu a bude dosahovať rýchlosť až 150 kilometrov za hodinu, uviedla štátna tlačová agentúra Sin-chua.



Peking vydal na tento víkend druhý najvyšší stupeň výstrahy pred víchricou, prvýkrát za posledných desať rokov. Približne 22 miliónov obyvateľov vyzval, aby sa vyhli cestovaniu, ak to nie je nevyhnutné. Vietor by podľa meteorológov mohol prekonať aprílové rekordy z roku 1951.



V sobotu do 11.30 h miestneho času bolo na dvoch hlavných letiskách v hlavnom meste zrušených 838 letov, zatiaľ čo historické pamiatky a parky ostali zatvorené a niektoré staré stromy orezali v rámci príprav na studený vietor.



O týždeň odložili aj nedeľný polmaratón v Pekingu, na ktorom mali spolu s ľuďmi pretekať humanoidné roboty, aby predviedli technologický pokrok Číny.