Peking zaznamenal rekordný prírastok nových prípadov covidu

Peking 22. novembra (TASR) - Čínska metropola Peking zaznamenala v utorok rekordný počet nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Mesto preto prijalo sériu opatrení, ktoré majú šírenie tohto ochorenia spomaliť – zatvorilo viacero reštaurácií a nariadilo prácu z domu a on-line vyučovanie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V Pekingu sa počet nových prípadov nákazy v utorok vyšplhal na viac ako 1400, čo pre čínske hlavné mesto predstavuje najvyššie číslo od začiatku pandémie.



Miestne úrady tiež oznámili, že v Pekingu počas víkendu zomreli na covid traja starší obyvatelia. Ide o prvé úmrtia na toto ochorenie od mája.



Predstavitelia mesta sa snažia vyhnúť plošnému lockdownu, zatvorili však niektoré budovy a pred vstupom do väčšiny verejných priestorov zaviedli povinnosť preukázať sa negatívnym testom na koronavírus nie starším ako 24 hodín.



Odporučili tiež obyvateľom mesta, aby sa cez víkend vyhli cestovaniu a ak je to možné, zostali doma. Zatvorili aj mnohé turistické pamiatky, fitnescentrá či parky a zrušili aj podujatia s veľkým počtom návštevníkov, napríklad koncerty.



Agentúra AFP pripomína, že Čína na začiatku novembra uvoľnila niektoré protipandemické opatrenia, medzi inými i skrátenie povinnej karantény pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia. Toto rozhodnutie však neznamená, že by Čína upustila od svojej stratégie nulovej tolerancie covidu, čo v krajine zhoršilo ekonomickú situáciu a vyvolalo vlnu nevôle.