Peking: Zjednotenie Číny a Taiwanu je naďalej nevyhnutné

Peking 13. januára (TASR) - Opätovné zjednotenie Číny a Taiwanu je naďalej "nevyhnutné", vyhlásil Peking po zverejnení výsledkov sobotňajších prezidentských a parlamentných volieb na Taiwane. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Výsledky hlasovania podľa Pekingu ukázali, že taiwanská vládnuca Demokratická pokroková strana (DPP) "nemôže reprezentovať hlavnú verejnú mienku na tomto ostrove". DPP vo voľbách prišla o doterajšiu väčšinu v parlamente.



Peking "rozhodne nesúhlasí so separatistickými aktivitami zameranými na "nezávislosť Taiwanu", tiež je proti zahraničnému zasahovaniu" do volieb.



Víťazom prezidentských volieb na Taiwane sa v sobotu stal kandidát DPP Laj Čching-te. Podľa výsledkov taiwanskej Ústrednej volebnej komisie, ktorá dosiaľ spočítala hlasy v 99 percentách volebných miestností, získal Laj 40,1 percenta hlasov voličov.



Jeho hlavný protikandidát Chou Jou-i z konzervatívnej nacionalistickej strany Kuomintang (KMT) získal 33,4 percenta spočítaných hlasov, zatiaľ čo kandidáta Taiwanskej ľudovej strany (TPP), Kchea Wen-če, podporilo 26,5 percenta voličov.



Laj, súčasný viceprezident, ktorý je na západe známy pod menom William Lai, svojím víťazstvom vo voľbách zaistil strane DPP tretie funkčné obdobie. Stala sa tak prvou stranou, ktorej sa to podarilo od začiatku zavedenia priamej voľby prezidenta v roku 1996.



Predvolebnú kampaň na Taiwane ovplyvnilo napätie s pevninskou komunistickou Čínou, pretože víťaz bude rozhodovať o budúcej podobe vzájomných vzťahov. Peking má najväčší problém práve s vládnucou stranou DPP, ktorá presadzuje nezávislosť. Opakovane pohrozil, že na obnovenie kontroly nad Taiwanom je pripravený použiť aj vojenskú silu.



Čínska armáda v piatok - deň pred prezidentskými voľbami na Taiwane - vyhlásila, že prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby zničila akékoľvek pokusy o nezávislosť Taiwanu. Čína pritom označuje Laja za nebezpečného separatistu.