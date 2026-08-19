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Peking zvažuje stretnutie prezidentov Číny a J. Kórey na summite APEC
Čínsky minister sa takto vyjadril na stretnutí so svojím juhokórejským náprotivkom Čo Hjonom počas návštevy v Soule, uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení.
Autor TASR
Peking/Soul 19. augusta (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v stredu uviedol, že Peking „aktívne zvažuje“ bilaterálne stretnutie najvyšších lídrov Južnej Kórey a Číny na okraj novembrového summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Šen-čene, informovalo ministerstvo zahraničných vecí v Soule. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Čínsky minister sa takto vyjadril na stretnutí so svojím juhokórejským náprotivkom Čo Hjonom počas návštevy v Soule, uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení.
Wang I zároveň juhokórejského ministra pozval na návštevu Číny. Čo Hjon pozvanie prijal, dodal rezort diplomacie v Soule.
Ministri sa zhodli na tom, že budú pokračovať v úsilí o prehĺbenie kontaktov medzi obyvateľmi oboch krajín, ktoré predpokladajú, že celkový počet cestujúcich medzi nimi v budúcnosti prekročí 10 miliónov.
Podľa ministerstva sa tiež dohodli na spolupráci v rôznych oblastiach vrátane rokovaní o sektore služieb a investícií v rámci dohody o voľnom obchode medzi Južnou Kóreou a Čínou, stabilizácie dodávateľských reťazcov, kultúrnej výmeny, ako aj adopcie čínskych pánd.
Čo Hjon počas stretnutia vyzval Čínu, aby zohrala konštruktívnu úlohu v úsilí o čo najskoršie obnovenie dialógu so Severnou Kóreou.
Wang I mu na to podľa ministerstva povedal, že Čína je vo svojej politike týkajúcej sa Kórejského polostrova konzistentná, a dodal, že dúfa v mierové spolunažívanie oboch Kóreí.
Čínsky minister sa takto vyjadril na stretnutí so svojím juhokórejským náprotivkom Čo Hjonom počas návštevy v Soule, uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení.
Wang I zároveň juhokórejského ministra pozval na návštevu Číny. Čo Hjon pozvanie prijal, dodal rezort diplomacie v Soule.
Ministri sa zhodli na tom, že budú pokračovať v úsilí o prehĺbenie kontaktov medzi obyvateľmi oboch krajín, ktoré predpokladajú, že celkový počet cestujúcich medzi nimi v budúcnosti prekročí 10 miliónov.
Podľa ministerstva sa tiež dohodli na spolupráci v rôznych oblastiach vrátane rokovaní o sektore služieb a investícií v rámci dohody o voľnom obchode medzi Južnou Kóreou a Čínou, stabilizácie dodávateľských reťazcov, kultúrnej výmeny, ako aj adopcie čínskych pánd.
Čo Hjon počas stretnutia vyzval Čínu, aby zohrala konštruktívnu úlohu v úsilí o čo najskoršie obnovenie dialógu so Severnou Kóreou.
Wang I mu na to podľa ministerstva povedal, že Čína je vo svojej politike týkajúcej sa Kórejského polostrova konzistentná, a dodal, že dúfa v mierové spolunažívanie oboch Kóreí.