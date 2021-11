Peking poslal pre šesť nakazených do lockdownu desaťtisíce ľudí

Peking 11. novembra (TASR) - V Pekingu uzavreli pre výskyt nákazy koronavírusom nákupné stredisko v centre mesta, ako aj viacero štvrtí. Nákazu zaznamenali v dvoch štvrtiach v centre čínskej metropoly, kde sa práve končí trojdňový zjazd vládnucej komunistickej strany, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Číne sa doposiaľ darilo šírenie vírusu do veľkej miery potláčať za pomoci lockdownov a ďalších obmedzení, ako aj prostredníctvom hromadného testovania. Za posledný mesiac však došlo v Číne k nárastu počtu lokálnych ohnísk nákazy, ktoré súviseli s vnútroštátnym cestovaním, v dôsledku čoho sú tamojšie úrady v stave zvýšenej pohotovosti.



Celkovo šesť nových prípadov infekcie zistili vo štvrtok ráno vo štvrtiach Čchao-jang a Chaj-tien v centre Pekingu. V prípade všetkých nakazených ide o blízke kontakty osôb z provincie Ťi-lin na severovýchode Číny, informovali miestne médiá.



Úrady ešte v stredu večer uzavreli nákupné centrum Raffles City v pekinskej štvrti Tung-čcheng po tom, ako vyšlo najavo, že jeden zo zákazníkov bol blízkym kontaktom nakazeného.



V obchodnom dome zablokovali východy a zákazníkom aj zamestnancom povolili odísť až po tom, ako ich otestovali na koronavírus. Centrum zostalo zatvorené aj vo štvrtok.



Lockdown nariadili vo štvrtok ráno v štyroch obytných oblastiach Pekingu, jednej základnej škole, ako aj jednom podniku. Desaťtisíce obyvateľov nemohli opustiť svoje domovy či kancelárie a zároveň sa museli podrobiť testom.



Štyri zistené prípady nákazy sa podľa miestnych zdravotníkov týkajú členov rovnakej domácnosti. Zvyšnými dvoma infikovanými sú obyvateľ provincie Ťi-lin, ktorý prišiel do Pekingu na služobnú cestu, a jeho blízky kontakt.



Zatiaľ čo mnohé krajiny na celom svete uvoľnili koronavírusové obmedzenia, Čína v tomto smere stále zachováva politiku tzv. nulovej tolerancie šírenia vírusu, v rámci ktorej už na počiatku pandémie do značnej miery uzavrela aj svoje hranice.



V rámci aktuálnej vlny nákazy sa už v lockdownoch ocitli milióny Číňanov, pričom úrady sprísnili tiež podmienky vnútroštátneho cestovania, a zrušili množstvo vlakových či leteckých spojení. AFP uvádza, že Čína momentálne smeruje k tomu, aby sa jej ešte do konca roka podarilo dosiahnuť 80-percentnú zaočkovanosť populácie.