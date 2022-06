Pelé žiada zintenzívniť pátranie po dvoch mužoch stratených v Amazónii

Rio de Janeiro 9. júna (TASR) - Brazílske úrady pokračujú v pátraní po britskom novinárovi a brazílskom odborníkovi na domorodé obyvateľstvo, ktorí sa vydali do amazonského pralesa a od nedele sú nezvestní. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Do pátrania po novinárovi Domovi Phillipsovi (57), ktorý je pravidelným prispievateľom denníka The Guardian, a Brunovi Pereirovi (41), zamestnancovi brazílskej agentúry pre domorodé záležitosti s rozsiahlymi skúsenosťami v regióne, boli nasadené aj policajné vrtuľníky.



Celkovo je do policajnej operácie v tejto ťažko dostupnej oblasti zapojených približne 250 policajtov, vojakov a záchranárov, ako aj dve lietadlá, drony, 16 člnov a rôzne iné vozidlá.



Eduardo Alexandre Fontes, náčelník polície federálneho štátu Amazonas na severovýchode Brazílie,v stredu na tlačovej konferencii uviedol, že stále je nádej, že dvojicu mužov nájdu živých.



Upozornil však, že oblasť, kde boli dvaja muži nahlásení ako nezvestní – údolie rieky Javari na západe štátu Amazonas –, je "pomerne nebezpečná, s vysokou kriminalitou".



Vysvetlil, že tam dochádza k cezhraničnému obchodovaniu s drogami kvôli blízkosti Peru a Kolumbie, ale aj k nelegálnej ťažbe nerastných surovín a dreva a k nepovolenému rybolovu.



Agentúra AP píše, že polícia medzičasom zadržala jedného podozrivého a preveruje, či má spojitosť so zmiznutím Phillipsa a Pereiru.



Svedkovia uviedli, že podozrivého videli uháňať v člne rovnakým smerom ako Dom Phillips a Bruno Pereira, keď ich naposledy videli. Polícia spresnila, že muž bol zatknutý za prechovávanie munície ilegálneho kalibru a drog.



Phillipsovo a Pereirovo zmiznutie vytvorilo tlak na vládu brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý sa stal terčom kritiky za prieťahy so začatím pátrania po dvojici nezvestných, keďže v takýchto prípadoch je prvých 48 hodín od zmiznutia považovaných za kľúčové.



Táto kauza vyvolalo mobilizáciu mnohých osobností – vrátane legendárneho futbalistu Pelého – i skupín na obranu životného prostredia a ľudských práv.



Mimovládna organizácia Greenpeace v tlačovej správe vyslovila predpoklad, že zmiznutie dvojice mužov je dôsledkom politiky Bolsonarovej vlády, ktorá podporuje ťažbu v chránených oblastiach a bojuje proti ekologickým aktivistom.



V oblasti, kde dvojica mužov zmizla, je najväčšia koncentrácia civilizáciou nedotknutých domorodých obyvateľov na svete. Okrem toho tam opakovane dochádza k prestrelkám medzi poľovníkmi, rybármi a príslušníkmi vládnych bezpečnostných zložiek. Vedie tadiaľ i hlavná trasa pre kokaín vyrobený na peruánskej strane štátnych hraníc, ktorý sa potom pašuje do Brazílie, aby zásoboval tamojšie mestá alebo sa prepravoval do Európy.