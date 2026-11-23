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Pelicotová podá žalobu na vydavateľstvo za jej intímne fotografie
Vydavateľstvo Tinbad oznámilo, že okrem 280 už distribuovaných výtlačkov danej knihy ďalšie nevydá.
Autor TASR
Paríž 23. novembra (TASR) - Francúzka Gisèle Pelicotová, ktorá sa po procese s bývalým manželom a ďalšími mužmi obvinenými z jej znásilňovania stala symbolom boja proti sexuálnemu násiliu, chce podniknúť právne kroky za použitie fotografií svojho nahého tela na propagáciu eseje o psychologickom ovládaní a nátlaku. Pelicotová v pondelok pre médiá uviedla, že ju postup vydavateľstva Tinbad a autorky knihy šokoval. Informovala o tom agentúra AFP.
„Som hlboko šokovaná, že fotografie z najintímnejšej časti môjho súkromného života sú vystavované a zneužívané na komerčné účely. Odmietam, aby sa moje súkromie stalo reklamným nástrojom,“ povedala Pelicotová pre televíziu BFM.
Sedemdesiattriročná Francúzka sa v roku 2024 stala celosvetovým symbolom boja proti sexuálnemu násiliu. Počas súdneho procesu bol jej bývalý manžel odsúdený za to, že ju omamoval a znásilňoval a zároveň ponúkol ďalším 49 mužom, aby ju znásilňovali, keď bola v bezvedomí.
„Dnes sa opäť cítim ponížená a zranená. Akoby utrpenie počas súdneho procesu nestačilo,“ uviedla Pelicotová v pondelok.
Vydavateľstvo Tinbad podľa francúzskeho týždenníka Le Canard Enchaîné rozposlalo médiám fotografie a videá obnaženej Pelicotovej, ktoré zhotovil jej bývalý manžel. Materiály mali slúžiť na propagáciu eseje s názvom Emprises, les impasses d'une success story (Formy ovládania: úskalia úspešného príbehu). Jej autorkou je psychoanalytička Sabine Prokhorisová.
Vydavateľstvo sa za incident ospravedlnilo a označilo ho za „nešťastnú chybu v komunikácii“. Tvrdí, že médiám neposlalo žiadne zábery znásilnenia ani pornografické videá, nerozporovalo však, že distribuovalo Pelicotovej intímne fotografie.
Podľa anotácie na obálke knihy esej vyzýva čitateľov, aby slobodne uvažovali o pojme donucovacej kontroly, ktorý označuje za jeden zo základných princípov ideológie hnutia MeToo. Tvrdí tiež, že takéto psychologické situácie, ktoré sú svojou povahou nejednoznačné, zahŕňajú zodpovednosť oboch strán, aj keď nie v rovnakej miere.
Vydavateľstvo Tinbad oznámilo, že okrem 280 už distribuovaných výtlačkov danej knihy ďalšie nevydá.
„Som hlboko šokovaná, že fotografie z najintímnejšej časti môjho súkromného života sú vystavované a zneužívané na komerčné účely. Odmietam, aby sa moje súkromie stalo reklamným nástrojom,“ povedala Pelicotová pre televíziu BFM.
Sedemdesiattriročná Francúzka sa v roku 2024 stala celosvetovým symbolom boja proti sexuálnemu násiliu. Počas súdneho procesu bol jej bývalý manžel odsúdený za to, že ju omamoval a znásilňoval a zároveň ponúkol ďalším 49 mužom, aby ju znásilňovali, keď bola v bezvedomí.
„Dnes sa opäť cítim ponížená a zranená. Akoby utrpenie počas súdneho procesu nestačilo,“ uviedla Pelicotová v pondelok.
Vydavateľstvo Tinbad podľa francúzskeho týždenníka Le Canard Enchaîné rozposlalo médiám fotografie a videá obnaženej Pelicotovej, ktoré zhotovil jej bývalý manžel. Materiály mali slúžiť na propagáciu eseje s názvom Emprises, les impasses d'une success story (Formy ovládania: úskalia úspešného príbehu). Jej autorkou je psychoanalytička Sabine Prokhorisová.
Vydavateľstvo sa za incident ospravedlnilo a označilo ho za „nešťastnú chybu v komunikácii“. Tvrdí, že médiám neposlalo žiadne zábery znásilnenia ani pornografické videá, nerozporovalo však, že distribuovalo Pelicotovej intímne fotografie.
Podľa anotácie na obálke knihy esej vyzýva čitateľov, aby slobodne uvažovali o pojme donucovacej kontroly, ktorý označuje za jeden zo základných princípov ideológie hnutia MeToo. Tvrdí tiež, že takéto psychologické situácie, ktoré sú svojou povahou nejednoznačné, zahŕňajú zodpovednosť oboch strán, aj keď nie v rovnakej miere.
Vydavateľstvo Tinbad oznámilo, že okrem 280 už distribuovaných výtlačkov danej knihy ďalšie nevydá.