Pelicotová rešpektuje rozhodnutia súdu, verejný proces neľutuje

Avignon 19. decembra (TASR) - Gisele Pelicotová, ktorú manžel nechával takmer desať rokov znásilňovať cudzími mužmi pod vplyvom sedatív, vo štvrtok vyhlásila, že rešpektuje verdikty vynesené súdom vo francúzskom meste Avignon. Súd predtým uložil 51 obžalovaným tresty vo výške 3 až 20 rokov vo väzení. Najvyšší a maximálny trest dostal Pelicotovej exmanžel, Dominique, ktorého okrem iného uznali za vinného zo znásilnenia s priťažujúcimi okolnosťami, píše TASR podľa agentúry AFP.



Pelicotová niekoľko hodín po vynesení rozsudkov voči jej páchateľom predstúpila pred novinárov a povedala, že cíti "veľmi emocionálne" a v tejto chvíli myslí na svoje deti a vnúčatá. "Pre ne som chcela tento boj posunúť dopredu," uviedla.



"Myslím na všetky ostatné rodiny, ktorých sa tento prípad dotkol, a na obete, ktoré v týchto príbehoch nie sú rozpoznané a ktoré sú často v tieni. Určite viete, že bojujete rovnako ako ja," dodala.



Zároveň vyjadrila hlbokú vďaku všetkým, ktorí ju v procese podporovali, vrátane jej právnikov. Podľa svojich slov nikdy neoľutovala, že sa zasadila o to, aby pojednávania prebiehali na verejnosti, a nie za zatvorenými dverami. Urobila tak, "aby spoločnosť videla, čo sa deje".



"Verím v našu schopnosť spoločne sa chopiť budúcnosti, v ktorej všetci - ženy, muži - môžu žiť spolu v harmónii, úcte a vzájomnom porozumení," uviedla vo vyhlásení citovanom stanicou Sky News.



Na otázku, čo si myslí o verdiktoch, odpovedala, že rešpektuje rozhodnutia aj súdy. Pri odchode z budovy súdu prechádzali davmi ľudí, ktorí ju mohutne povzbudzovali a kričali "Merci" (Ďakujem).



Podporu jej na diaľku vyjadril aj nemecký kancelár Olaf Scholz. "Hanba musí zmeniť stranu. Ďakujem, Gisele Pelicotová!" napísal Scholz na sociálnej sieti X s tým, že zopakoval jej vlastné slová. "Odvážne ste sa z anonymity dostali na oči verejnosti a bojovali ste za spravodlivosť. Dali ste ženám na celom svete silný hlas. Hanba je vždy na strane páchateľa," dodal.



Dominique Pelicot (72) sa počas vyšetrovania a pojednávaní priznal, že takmer desať rokov podával svojej vtedajšej manželke Gisele silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargického stavu. Následne iným mužom umožňoval, aby ju znásilňovali.



V súčasnosti 72-ročná Pelicotová sa stala obeťou približne 200 opakovaných znásilnení - polovica z nich bola pripísaná jej už bývalému manželovi, ktorý zo svojho konania i skutkov spoluobvinených nasnímal približne 20.000 fotografií a videí. Zhotovoval ich bez manželkinho vedomia.



Všetkých 50 spoluobžalovaných súd uznal za vinných - 46 zo znásilnenia, dvoch z pokusu o znásilnenie a dvoch zo sexuálneho napadnutia. Zároveň im uložil tresty odňatia slobody v rozmedzí od troch do 15 rokov. Tresty sú však miernejšie, než požadovali prokurátori.