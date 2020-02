Premiér: Politika súdržnosti musí mať v EÚ naďalej výsostné postavenie

Beja 1. februára (TASR) – Politika súdržnosti a vyrovnávania regionálnych rozdielov musí mať naďalej výsostné postavenie v Európskej únii (EÚ) aj v nasledujúcom programovom období. Slovensko by preto malo dostať z európskeho rozpočtu minimálne toľko prostriedkov, koľko malo doteraz. Premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol po kohéznom samite, ktorý sa konal v sobotu v portugalskom meste Beja.



Krajiny združené v skupine Priatelia kohézie sa dohodli na jednotnom postupe pri vyjednávaní o budúcom viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2021 – 2027.



Do skupiny Priateľov kohézie patrí 17 krajín EÚ. Tie sa zhodli, že pri diskusiách o európskom rozpočte budú postupovať jednotne. "To znamená, aby sme v individuálnych rozhovoroch, ktoré nás čakajú budúci týždeň, naozaj hovorili rovnakým jazykom a nezačali vyjednávať individuálne, lebo to je taktika veľkých krajín, ktoré s jednotlivými krajinami začnú postupne negociovať nejaké ústupky," podotkol Pellegrini s tým, že budúci týždeň sa stretne s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Bude hovoriť o slovenskej pozícii v intenciách spoločnej deklarácie, ktorú v sobotu prijali.



Jednotlivé štáty v deklarácii vyhlásili, že nebudú tolerovať akékoľvek výrazné znižovanie objemu prostriedkov, ktoré v tomto programovom období smerovali do členských krajín. Vedia si však predstaviť zníženie výdavkov v oblastiach ako napríklad centrálne riadené programy, pri ktorých je podľa premiéra avizované "extrémne" zvýšenie. Ide o programy, ktoré riadi Brusel a nie jednotlivé štáty. Zároveň by podľa neho vzhľadom na vysoké zbrojárske výdavky jednotlivých krajín nemali natoľko narastať rozpočty EÚ na obranu a bezpečnosť. Skonštatoval, že by bolo skôr potrebné pozrieť sa na zníženie administratívnej náročnosti celej Únie, "ktorej ročná prevádzka stojí miliardy eur".



Na samite hovorili aj o férovosti v príspevkoch. "SR čaká v nasledujúcom programovom období výrazné zvýšenie svojich vlastných príspevkov do rozpočtu EÚ, čo je správne, pretože Slovensku sa darí lepšie, ako sa darilo v predchádzajúcom období," poznamenal predseda vlády. Slovensko by napriek tomu stále malo byť "čistým prijímateľom" európskych peňazí. Namieste je tiež podľa premiéra zrušenie "zliav", ktoré v niektorých prípadoch vyspelejším krajinám umožňujú platiť do rozpočtu menej ako platia štáty menej rozvinuté.



Pellegrini zároveň pripustil, že EÚ v súčasnosti čelí novým výzvam ako je boj s klimatickými zmenami, migrácia, ochrana vonkajších hraníc či digitálna revolúcia, ktoré musia byť financované. V Únii však stále existujú výrazné regionálne rozdiely a Slovensko podľa premiéra patrí k štátom, v ktorých ešte treba urobiť veľa na dosiahnutie priemeru EÚ. "Dovtedy budeme trvať na tom, aby Slovensko aj v nasledujúcom programovom období získalo z rozpočtu minimálne toľko prostriedkov, koľko malo doteraz," zdôraznil.



"Čistí prispievatelia" podľa neho často argumentujú proti dodatočným prostriedkom pomalým čerpaním eurofondov. Pellegrini však verí, že čerpanie sa podarí aj na Slovensku zrýchliť. "Cesta je v maximálnom zjednodušení a vo flexibilite," dodal.



Stretnutie Priateľov kohézie v Portugalsku bolo podľa premiéra symbolické. Konalo sa v prvý deň, keď už európska 27 nemala za stolom zástupcu Veľkej Británie. Samit, ktorý hovorí o tom, ako si jednotlivé krajiny majú navzájom pomáhať, je tak podľa Pellegriniho aj akousi "odpoveďou" na brexit.



Neformálnu skupinu Priateľov politiky súdržnosti tvoria členské štáty Európskej únie (EÚ), ktoré sú prijímateľmi prostriedkov z Kohézneho fondu EÚ. Prvé stretnutie skupiny sa uskutočnilo v roku 2012 v Bukurešti, samit Priateľov kohézie sa konal aj na Slovensku, a to v rokoch 2012 a 2018.



osobitná spravodajkyňa TASR Alžbeta Halmová