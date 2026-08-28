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Pellegrini sa zúčastní na Bledskom strategickom fóre v Slovinsku
Hlava štátu vystúpi v moderovanom dialógu s prezidentkou Slovinskej republiky Natašou Pircovou Musarovou.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v pondelok (31. 8.) zúčastní na 21. ročníku Bledského strategického fóra v Slovinskej republike. Hlavnou témou je „Sila formovať budúcnosť“. Konferencia bude venovaná rastúcej geopolitickej neistote, meniacim sa mocenským pomerom a úlohe Európy pri formovaní svojej budúcnosti. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Hlava štátu vystúpi v moderovanom dialógu s prezidentkou Slovinskej republiky Natašou Pircovou Musarovou. Diskusia sa zameria na postavenie a význam strednej Európy, pragmatickú spoluprácu so štátmi mimo Európskej únie a umelú inteligenciu.
Prezident tiež absolvuje bilaterálne rokovania s prezidentkou Slovinska, predsedom slovinskej vlády Janezom Janšom a predsedom Državného zboru (parlamentu) Zoranom Stevanovičom. Rokovania majú nadviazať na doterajšiu spoluprácu medzi oboma krajinami.
Účasť prezidenta na Bledskom strategickom fóre zároveň nadväzuje na intenzívnejšie kontakty medzi oboma krajinami na najvyššej úrovni. Pellegrini navštívil Slovinsko v júni 2025 a slovinská prezidentka Pircová Musarová následne navštívila Slovensko v októbri minulého roka.
Hlava štátu vystúpi v moderovanom dialógu s prezidentkou Slovinskej republiky Natašou Pircovou Musarovou. Diskusia sa zameria na postavenie a význam strednej Európy, pragmatickú spoluprácu so štátmi mimo Európskej únie a umelú inteligenciu.
Prezident tiež absolvuje bilaterálne rokovania s prezidentkou Slovinska, predsedom slovinskej vlády Janezom Janšom a predsedom Državného zboru (parlamentu) Zoranom Stevanovičom. Rokovania majú nadviazať na doterajšiu spoluprácu medzi oboma krajinami.
Účasť prezidenta na Bledskom strategickom fóre zároveň nadväzuje na intenzívnejšie kontakty medzi oboma krajinami na najvyššej úrovni. Pellegrini navštívil Slovinsko v júni 2025 a slovinská prezidentka Pircová Musarová následne navštívila Slovensko v októbri minulého roka.