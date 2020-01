Pelosiová chce poslať obžalobu voči Trumpovi do Senátu

Washington 10. januára (TASR) - Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v piatok oznámila, že na budúci týždeň chce do Senátu zaslať návrh obžaloby voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi a ukončiť tak dlhotrvajúci spor s republikánmi o podobu procesu so šéfom Bieleho domu. Informovali o tom agentúry Reuters a AP.



Pelosiová v liste adresovanom demokratickým poslancom snemovne napísala, že svoje rozhodnutie už oznámila aj šéfovi právneho výboru Snemovne reprezentantov Jerroldovi Nadlerovi s tým, že ďalší postup v tejto veci s nimi bude konzultovať v utorok.



Predsedníčka snemovne zároveň vyzvala senátorov, z ktorých väčšinu tvoria republikáni, aby pri posudzovaní žaloby postupovali "nestranne, s ohľadom na ústavu a zákony". "Každý senátor má teraz na výber, či bude verný prezidentovi, alebo ústave," vyhlásila.



Pelosiová niekoľko týždňov blokovala zaslanie oficiálnej obžaloby v snahe donútiť lídra republikánskej väčšiny v Senáte Mitcha McConnella k prezradeniu plánovanej podoby procesu, ktorý sa bude konať na pôde Senátu.



Demokrati, ktorí sa obávajú, že by Senát mohol žalobu voči prezidentovi rýchlo zamietnuť, požadujú okrem iného, aby im bolo umožnené zahrnúť do procesu svedectvá nových svedkov, medzi ktorými je aj bývalý Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton.



Pelosiová v piatok McConnella obvinila, že "chce robiť obštrukcie s cieľom zabrániť spravodlivému procesu s prezidentom". Líder republikánskej väčšiny jej odkázal, že nemá právo Senátu prikazovať, akým spôsobom má zorganizovať proces. Dodal tiež, že má dosť republikánskych hlasov na to, aby proces začal bez záväzku, že Senát povolá aj dodatočných svedkov.



Americká Snemovňa reprezentantov schválila ústavnú žalobu (impeachment) na Trumpa ešte 19. decembra, pričom ho v dvoch bodoch obvinila zo zneužitia právomocí a marenia vyšetrovania vedeného Kongresom. Nasledovať bude proces v Senáte, ktorý kontrolujú republikáni.



Podanie žaloby súvisí s obvineniami, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v budúcoročných prezidentských voľbách Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi. Príslušné vyšetrovanie viedol právny výbor snemovne.



Proces, ktorý vedie k impeachmentu, spustili v USA dosiaľ proti štyrom prezidentom. Prvýkrát čelil ústavnej žalobe Andrew Johnson. V roku 1868 bol obvinený z pokusu o odvolanie svojho odporcu, ministra vojny Edwina M. Stantona, na čo nemal podľa novely zákona bez súhlasu Kongresu právo. Pri hlasovaní v Senáte ho zachránil jediný hlas.



Druhý bol v roku 1974 Richard Nixon v súvislosti s aférou Watergate. Nixon však z úradu prezidenta odstúpil skôr, ako sa samotný proces obžaloby začal.



V roku 1998 obvinili prezidenta Billa Clintona z krivej prísahy a marenia spravodlivosti v sexuálnej afére s bývalou stážistkou v Bielom dome Monikou Lewinskou. Clinton hlasovanie napokon ustál.