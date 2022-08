Pelosiová je znepokojená z rastúceho napätia na Kórejskom polostrove

Soul 4. augusta (TASR) - Predsedníčka Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiová vyjadrila vo štvrtok - počas svojej návštevy Južnej Kórey - znepokojenie z narastajúceho napätia na Kórejskom polostrove súvisiace s hrozbami zo strany Severnej Kórey. Informuje o tom agentúra DPA na základe spoločného vyhlásenia Pelosiovej a predsedu juhokórejského parlamentu Kim Čin-pchjoa.



Pelosiová pricestovala do Južnej Kórey v stredu večer z Taiwanu, návštevou ktorého zvýšila napätie medzi USA a Čínou. Peking totiž tento ostrov s demokratickou vládou považuje za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať.



So šéfom juhokórejského parlamentu hovorila Pelosiová okrem iného o posilnení vzájomnej parlamentnej spolupráce.



Úsilie o denuklearizáciu Severnej Kórey a dosiahnutie mieru prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a dialógu je založené na silnej a rozsiahlej metóde odstrašovania zameranej voči KĽDR, píše sa vo vyhlásení Soulu a Washingtonu. Tzv. intenzívnym odstrašovaním pritom Spojené štáty myslia celý rozsah svojich vojenských schopností zameraných na obranu Južnej Kórey vrátane jadrových zbraní.



Pelosiová plánuje vo štvrtok podľa agentúry Jonhap navštíviť aj prísne stráženú hranicu medzi Severnou a Južnou Kóreou. Ak sa tak stane, bude prvým americkým vysokopostaveným činiteľom, ktorý túto oblasť navštívi, odkedy sa tam v roku 2019 exprezident USA Donald Trump stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.



KĽDR vykonala v tomto roku v rozpore s rezolúciami OSN viacero raketových testov, vrátane vypálenia medzikontinentálnej balistickej rakety, ktorú tak otestovala prvýkrát od roku 2017. Severokórejský vodca Kim Čong-un navyše koncom júla pohrozil, že v prípadnom konflikte so Spojenými štátmi a s Južnou Kóreou je pripravený použiť i jadrové zbrane.



Nový juhokórejský prezident Jun Sok-jol, ktorý sa funkcie hlavy štáty ujal v máji, posilňuje vojenské spojenectvo s USA. Zaujal čo najtvrdší kurz voči Pchojongjangu a jeho jadrovému programu, pričom pripúšťa aj možnosť preventívnych úderov v prípade bezprostrednej hrozby útoku zo strany Severnej Kórey.