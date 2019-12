Trump odmietol impeachment ako pokus o anulovanie výsledkov volieb

Washington 19. decembra (TASR) - Ďalší postup vo veci impeachmentu prezidenta USA Donald Trumpa zostáva nejasný: demokratická predsedníčka Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiová sa v stredu večer odmietla vyjadriť k otázke, či a kedy pošle text ústavnej žaloby Senátu, ktorý má právomoc rozhodnúť o prezidentovom zosadení. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Členovia Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, v ktorej majú väčšinu demokrati, v stredu rozhodli o podaní ústavnej žaloby na prezidenta Trumpa vo veci zneužitia právomocí a marenia vyšetrovania vedeného Kongresom.



Uznať prezidenta za vinného a odvolať ho z úradu však môže až druhá komora Kongresu, Senát, kde však majú väčšinu republikáni, ktorí impeachment prezidenta svorne odmietajú.



Proces s prezidentom na pôde Senátu by mal odštartovať v januári budúceho roka, čo by však mohli skomplikovať spory medzi demokratmi a republikánmi.



"Uvidíme, čo sa stane," odpovedala Pelosiová na otázku, či pošle ústavnú žalobu voči Trumpovi do Senátu. Vyjadrila sa tak na tlačovej konferencii krátko po stredajšom schválení impeachmentu plénom Snemovne.



Demokrati v Snemovni reprezentantov boli podľa nej pôvodne odhodlaní posunúť text žaloby Senátu, za súčasnej situácie však budú čakať na ďalšie kroky senátorov.



Podľa Pelosiovej zatiaľ nie je jasné, akú má republikánska väčšina v Senáte predstavu o priebehu procesu s prezidentom, napríklad v otázke pripustenia výsluchov svedkov. Preto podľa nej ešte nebolo možné vymenovať ani "žalobcov", ktorí by mali zastupovať Snemovňu počas konania v Senáte.



Pelosiová vyjadrila nádej, že republikánski senátori všetky nejasnosti čoskoro vysvetlia a že zaistia spravodlivý priebeh procesu s prezidentom. Podľa neoficiálnych zdrojov by mal líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell ešte tento týždeň oznámiť termín začiatku procesu, uvádza CNN.