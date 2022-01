Pelosiová ohlásila opätovnú kandidatúru do Snemovne reprezentantov

Washington 26. januára (TASR) - Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v utorok oznámila, že bude v novembrových voľbách opäť kandidovať do tejto komory amerického Kongresu. Neuviedla však, či sa mieni znovu uchádzať aj o predsednícku pozíciu, informovala agentúra Reuters.



V Spojených štátoch sa 8. novembra uskutočnia voľby do Kongresu, ktoré prebehnú pred polovicou funkčného obdobia demokratického prezidenta USA Joea Bidena. Demokrati by v nich mohli prísť o doterajšiu tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov.



Časť pozorovateľov sa domnievala, že 81-ročná Pelosiová -jedna z najvplyvnejších političiek Demokratickej strany - už v novembrových voľbách kandidovať opäť kandidovať nebude a odíde do politického dôchodku.



Pelosiová však v utorok oznámila, že sa mieni v novembri uchádzať už o svoj 19. poslanecký mandát v Snemovni reprezentantov. Svoj tradične demokratický volebný obvod San Francisco tam zastupuje už od roku 1987 a jej znovuzvolenie sa považuje prakticky za isté.



"Tieto voľby sú kľúčové: v stávke nie je nič menšie než naša demokracia," vysvetlila svoju opätovnú kandidatúru vo videozázname zverejnenom na Twitteri. Podľa vlastných slov sa chce tiež ďalej zasadzovať o zlepšovanie životných podmienok Američanov.



Vo svojom vyhlásení neuviedla, či má v úmysle znovu sa usilovať aj o pozíciu šéfky Snemovne, čo je v USA tretia najvyššia volená funkcia po prezidentovi a viceprezidentovi. Pelosiová predsednícku pozíciu zastávala už v rokoch 2007-11 ako vôbec prvá žena na čele Snemovne reprezentantov a aktuálne v nej pôsobí od januára 2019.



Pred niekoľkými rokmi prisľúbila - v rámci dohody s členmi progresívneho krídla Demokratickej strany - že po vypršaní svojho súčasného predsedníckeho mandátu už na tento post ašpirovať nebude, aby uvoľnila miesto mladším politikom. Jej kancelária sa však v utorok k tejto otázke odmietla vyjadriť.