Pelosiová potvrdila, že vycestuje do Ázie, návštevu Taiwanu nespomína

Washington 31. júla (TASR) - Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová povedie americkú delegáciu na ceste po ázijských krajinách, ktorá sa začína v nedeľu. Potvrdila to jej kancelária, ktorá neuvádza, či Pelosiová v rámci tejto cesty navštívi aj Taiwan. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Kancelária predsedníčky Snemovne reprezentantov uvádza, že delegácia Pelosiovej sa zastaví počas ázijského turné v Singapure, Malajzii, Južnej Kórei a Japonsku. Návšteva Taiwanu sa vo vyhlásení nespomína. Čína pritom dala už skôr verejne najavo, že takúto cestu by vnímala ako provokáciu vzhľadom na to, že Taiwan považuje za súčasť svojho územia.



"Dnes naša kongresová delegácia cestuje do indopacifického regiónu, aby potvrdila silný a neochvejný záväzok Spojených štátov voči našim spojencom a priateľom z regiónu," uviedla Pelosiová.



Podľa jej kancelárie sa delegácia počas cesty sústredí na otázky vzájomnej bezpečnosti, ekonomického partnerstva a demokratickej vlády. "Naša delegácia sa zúčastní na rokovaniach na vysokej úrovni, aby sme prediskutovali, ako môžeme ďalej postupovať pri našich spoločných záujmoch a hodnotách vrátane mieru a bezpečnosti," uvádza sa vo vyhlásení.



Singapurské ministerstvo zahraničných vecí už potvrdilo, že americká delegácia bude na návšteva mesta 1. - 2. augusta, pričom sa stretne s tamojším prezidentom a premiérom.



Napätie medzi Čínou a Spojenými štátmi stúpa pre možnú návštevu Pelosiovej na Taiwane už niekoľko týždňov. Peking pred touto cestou Spojené štáty varoval a podľa informácií britského denníka Financial Times dokonca neverejne pohrozil vojenskou reakciou.



Pred "zahrávaním sa s ohňom" v súvislosti s Taiwanom varoval vo štvrtok USA aj čínsky prezident Si Ťin-pching počas telefonátu so šéfom bieleho domu Joeom Bidenom.