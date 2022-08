Pelosiová pristála v Japonsku

Tokio 4. augusta (TASR) - Lietadlo predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej pristálo vo štvrtok v Japonsku na poslednej zastávke jej ázijského turné po návšteve Taiwanu, ktorá pobúrila Čínu.



Reportéri tlačovej agentúry AFP videli lietadlo pristávať na leteckej základni Jokota pri hlavnom meste Tokio. Pelosiová priletela z Južnej Kórey a tento týždeň sa stala najvyššie postaveným predstaviteľom USA, ktorý za uplynulých 25 rokov navštívil Taiwan.



Pelosiová sa vo štvrtok v Soule vyhla priamym verejným komentárom k vzťahom Spojených štátov s Pekingom a Tchaj-pejom, ktoré by mohli ešte viac zvýšiť napätie v regióne. Povedala, že záväzok Washingtonu voči demokracii na samosprávnom ostrove (Taiwane) je trvalý, dopĺňa tlačová agentúra AP.



Čína v reakcii začala vojenské manévre v okolí Taiwanu, ktoré by podľa expertov mohli byť najväčšie svojho druhu až od polovice 90. rokov.



Pelosiová a ďalší členovia jej delegácie po návšteve Taiwanu v stredu večer odleteli do Južnej Kórey. Na území kľúčového spojenca USA je rozmiestnených vyše 28.000 amerických vojakov. V rámci ázijského turné predtým navštívila Singapur a Malajziu.