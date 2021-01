Pelosiová: Republikánski kongresmani sú spoluvinníci Trumpa

Washington 11. januára (TASR) - Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová označila v pondelok republikánskych kongresmanov za "spoluvinníkov" dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa, ktorí spolu s ním "ohrozujú Ameriku". Informovala o tom agentúra AFP.



Vyjadrila sa tak po tom, čo republikáni zablokovali návrh demokratov na aktiváciu 25. dodatku ústavy, ktorý umožňuje odobratie právomocí úradujúcemu prezidentovi. Návrh súvisí s minulotýždňovým útokom Trumpových stúpencov na budovu Kapitolu, ktorý podnietil svojimi vyjadreniami samotný prezident.



Republikánski kongresmani podľa Pelosiovej umožňujú Trumpovi, aby pokračoval "vo svojich nepríčetných a nestabilných aktoch protištátnej činnosti. Ich spoluvina ohrozuje Ameriku, podkopáva našu demokraciu a musí sa (preto) skončiť," uvádza sa vo vyhlásení demokratickej šéfky Snemovne.



Republikánski kongresmani v pondelok zablokovali legislatívny návrh na aktivovanie 25. dodatku ústavy, ktorý umožňuje kabinetnej väčšine odobrať prezidentovi právomoci a udeliť ich viceprezidentovi Mikeovi Penceovi.



Zablokovanie tohto návrhu znamená, že o ňom budú v utorok hlasovať všetci členovia Snemovne v utorok. Pelosiová apelovala na viceprezidenta Pencea, aby po prípadnom prijatí návrhu zaujal k veci svoje stanovisko do 24 hodín. Pozorovatelia neočakávajú, že by Pence 25. dodatok skutočne aktivoval.



Po pondelkovom zamietnutí tohto návrhu demokrati v Snemovni reprezentantov oficiálne predložili ústavnú žalobu (impeachment) voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Členovia Snemovne by ho mali prerokovať v stredu, týždeň po útoku na sídlo Kongresu.



Stúpenci republikánskeho prezidenta vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu vo Washingtone a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí. Trump predtým svojich priaznivcov opätovne burcoval nepodloženými obvineniami zo zmanipulovania volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu.