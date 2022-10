Pelosiová sa cíti „zlomená a traumatizovaná“, stav manžela sa lepší

Washington 30. októbra (TASR) - Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová označila útok na svojho manžela Paula za traumu pre celú rodinu, pre ich deti i vnúčatá.



V statuse zverejnenom na platforme Twitter sa súčasne poďakovala za rýchlu reakciu orgánov činných v trestnom konaní a záchranných zložiek a za život zachraňujúcu lekársku starostlivosť, ktorú jej 82-ročný manžel dostal.



Ako pripomenula agentúra AFP, Paul Pelosi po útoku kladivom podstúpil operáciu a zotavuje sa v nemocnici.



"Jeho stav sa naďalej zlepšuje," uviedla Pelosiová, ktorá bola v čase útoku vo Washingtone. Jej manžel bol v dome v San Franciscu sám.



Polícia identifikovala útočníka ako 42-ročného Davida Depapeho, ktorý bude obvinený z pokusu o vraždu, útoku smrtiacou zbraňou, vlámania a ďalších trestných činov.



Polícia je presvedčená o tom, že nešlo o náhodný čin, ale o úmysel.



Podozrivý "sa dožadoval konfrontácie so mnou a brutálne zaútočil na môjho manžela Paula," vysvetlila Pelosiová, ktorá je druhá v poradí na prezidentský post, v sobotňajšom statuse.



Americké médiá s odvolaním sa na zdroje z rodiny Pelosiovej uviedli, že útočník povedal Paulovi Pelosimu, že ho zviaže a počká, kým sa jeho manželka vráti domov.



Miestne médiá predtým informovali, že počas útoku, ku ktorému došlo necelé dva týždne pred voľbami do Kongresu, útočník kričal: "Kde je Nancy?".



Podozrivý, ktorý sa podľa denníka Wall Street Journal vlámal do domu cez posuvné sklenené dvere, sa na sociálnych sieťach údajne hlásil ku krajne pravicovým postojom.