Pelosiovej manžel sa po útoku kladivom zotavuje, uviedol to ich syn

Washington 30. októbra (TASR) - Syn predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej v sobotu vyjadril optimizmus ohľadom zdravotného stavu svojho otca Paula Pelosiho, ktorého v piatok previezli do nemocnice po tom, ako ho v jeho dome v San Franciscu napadol muž s kladivom.



"Zatiaľ je to dobré," ubezpečil Paul Pelosi mladší pre televíziu Fox News pred Zuckerbergovou všeobecnou nemocnicou v San Franciscu, kde lekári jeho otcovi po útoku diagnostikovali podliatiny, ťažký opuch a ďalšie zranenia.



Náčelník sanfranciskej polície William Scott uviedol, že podozrivý z útoku, 42-ročný David DePape, teraz čelí obvineniam z pokusu o vraždu, útoku smrtiacou zbraňou, týrania starších ľudí, vlámania a niekoľkých ďalších trestných činov vyplývajúcich z incidentu.



Motív útoku, ku ktorému došlo v piatok po 02.00 h miestneho času, je naďalej predmetom vyšetrovania.



Televízia Fox však pripomenula, že páchateľ zrejme "šiel" po Pelosiovej, pretože po vniknutí do domu kričal: "Kde je Nancy?" a potom kladivom zaútočil na jej 82-ročného manžela Paula.



Manželia Pelosiovci sú zosobášení 59 rokov, majú päť dospelých detí a mnoho vnúčat.



Dom Pelosiovcov sa nachádza v bohatej štvrti Pacific Heights v San Franciscu. Pelosi vlastní v San Franciscu firmu podnikajúcu s nehnuteľnosťami a rizikovým kapitálom.



Útok už vyvolal pochybnosti o bezpečí členov Kongresu i členov ich rodín. Vyhrážky zákonodarcom sú totiž stále intenzívne, aj takmer dva roky po útoku na Kapitol, sídlo Kongresu vo Washingtone. Polícia strážiaca Kapitol vyšetrovala v roku 2021 približne 9600 vyhrážok proti kongresmanom.



Piatkový útok sa stal tiež len 11 dní pred voľbami, keď si Američania budú 8. novembra vyberať novú snemovňu a tretinu Senátu. Medzi Američanmi však vládnu obavy zo zločinnosti a o bezpečie na verejnosti.