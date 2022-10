Pelosiovej manžela doma násilne napadli, útočník je vo väzbe

Washington 28. októbra (TASR) - Manžela predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej, Paula Pelosiho, po vlámaní do ich domu v kalifornskom San Franciscu v piatok nadránom "násilne napadli". Oznámil to úrad političky, na ktorý sa v správe odvolala tlačová agentúra Reuters.



"Útočník je vo väzbe a motív jeho útoku sa vyšetruje," uvádza sa v oznámení úradu s dodatkom: "Pána Pelosiho odviezli do nemocnice, kde dostáva špičkovú lekársku starostlivosť, a podľa očakávania sa úplne uzdraví."



Demokratická šéfka dolnej komory amerického Kongresu, ktorá je po prezidentovi a viceprezidentke treťou najvyššou predstaviteľkou USA, nebola v čase útoku doma.



Paul Pelosi (82) bol odsúdený za prečin jazdy pod vplyvom alkoholu po tom, čo sa v máji stal účastníkom autonehody, a dostal trest päť dní za mrežami vo väznici v okrese Napa v štáte Kalifornia.



Pelosi vlastní v San Franciscu firmu podnikajúcu s nehnuteľnosťami a rizikovým kapitálom.