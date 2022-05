Pelosiovej manžela v Kalifornii zatkli za jazdu pod vplyvom alkoholu

Napa 30. mája (TASR) - Manžela predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej zatkli pre podozrenie z jazdy pod vplyvom alkoholu.



Polícia amerického štátu Kalifornia v pondelok informovala, že k zadržaniu Paula Pelosiho došlo počas uplynulého víkendu po tom, ako do jeho vozidla Porsche narazilo iné vozidlo.



Incident sa odohral vo vinárskej oblasti na severe Kalifornie, uviedli tamojšie úrady podľa agentúry AP.



Podľa správy zverejnenej na webe úradu šerifa bol 82-ročný Paul Pelosi zadržaný v sobotu krátko pred polnocou v okrese Napa.



K zadržaniu došlo po tom, ako sa do Pelosim šoférovaného porsche z roku 2021 na križovatke pri meste Yountville narazil džíp z roku 2014.



Pri zrážke nebol nikto zranený. Vodiča džípu polícia nezatkla.



Pelosi by mohol čeliť obvineniam za viacero priestupkov vrátane jazdy pod vplyvom alkoholu a jazdy s hladinou alkoholu v krvi 0,08 alebo vyššou, uvádza sa v policajnej zápisnici.



Paul Pelosi bol v nedeľu bol prepustený na kauciu 5000 dolárov, vyplýva zo záznamov úradu šerifa.



Drew Hammill, hovorca Nancy Pelosiovej, pre agentúru Associated Press uviedol, že predsedníčka Snemovne reprezentantov sa nebude k tejto súkromnej záležitosti vyjadrovať.



Agentúra AP dodala, že Paul a Nancy Pelosiovci sú manželmi od roku 1963.