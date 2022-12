PEN: Ruská armáda zámerne útočí na ukrajinské kultúrne inštitúcie

Londýn 2. decembra (TASR) - Ruské jednotky na Ukrajine zámerne útočia na múzeá, knižnice a iné kultúrne inštitúcie. Vyplýva to zo správy, ktorú spoločne vypracovali americká a ukrajinská pobočka Medzinárodného PEN klubu, celosvetového združenia spisovateľov. TASR správu prevzala v piatok z denníka The Guardian.



Správa zdôrazňuje, že kultúrne zariadenia na Ukrajine nie sú len obeťou tzv. kolaterálnych, nezámerných vojnových škôd. Sú naopak terčom úmyselných útokov, ktorých cieľom je zničiť kultúru Ukrajincov.



Šéf Kremľa Vladimir "Putin opakovane deklaroval, že ukrajinská kultúra a jazyk jednoducho neexistujú. Tento svoj postoj sa pokúša pretaviť do reality útokmi na umelecké múzeá, koncertné siene, knižnice, divadlá a historické pamiatky," píše sa v správe PEN klubu.



Autori správy však pripúšťajú, že v jednotlivých prípadoch sa nedá vždy jednoznačne stanoviť, či išlo o zámerný útok, alebo o dôsledok ostreľovania, ktoré nerozlišovalo civilné a vojenské ciele.



Podľa štatistík ukrajinského ministerstva kultúry bolo od začiatku vojny zničených alebo poškodených už 529 kultúrnych inštitúcií a objektov kultúrneho dedičstva, čo zahŕňa objekty miestneho aj celonárodného významu.



Na zozname zničených objektov figuruje aj divadlo v juhoukrajinskom Mariupole, kde v dôsledku marcového ruského útoku zahynulo približne 600 ľudí.



Správa PEN klubu upozorňuje aj na to, že na okupovaných územiach Ukrajiny Rusi vyraďujú z verejných knižníc a likvidujú diela ukrajinskej literatúry a knihy v ukrajinskom jazyku.



PEN klub celkovo zdokumentoval 31 prípadov spisovateľov, umelcov a ďalších kultúrnych pracovníkov z radov civilistov, ktorí v priebehu tohto roka zahynuli pri ruských útokoch. Ďalšie osobnosti kultúrneho života zahynuli, keď bojovali v radoch ukrajinskej armády.



"Iróniou je, že Putinova snaha o vymazanie ukrajinskej kultúry a kultúrneho dedičstva len prispela k obohateniu kultúry Ukrajincov a spôsobila to, že svet... sa začal oveľa viac zaujímať o ukrajinských autorov a tradície," uviedol pri predstavovaní správy PEN klubu americký spisovateľ Dave Eggers.