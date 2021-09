Konzervatívni lídri diskutujú na maďarskom fóre o rodinných hodnotách

Budapešť 23. septembra (TASR) - Bývalý americký viceprezident Mike Pence a ďalší konzervatívni lídri sa od štvrtka zúčastňujú na dvojdňovom fóre v Budapešti, kde diskutujú o demografii a rodinných hodnotách. Táto akcia ešte viac upevní povesť Maďarska ako bašty konzervativizmu v Európskej únii, domnieva sa tlačová agentúra AFP.



Nacionalistický maďarský premiér Viktor Orbán (58) sa od svojho nástupu k moci v roku 2010 stavia do polohy "neliberálneho" obrancu "kresťanskej Európy", pričom sa svojimi politikami proti migrantom a ľuďom z komunity LGBTQ často dostáva do sporov s Bruselom, vysvetľuje AFP.



Takzvaný Budapeštiansky demografický summit sa prvýkrát konal v roku 2015 a odvtedy sa uskutočňuje každé dva roky. Lídri tam kritizujú migráciu a vyzývajú manželské dvojice, aby mali viac detí.



Niekdajší viceprezident USA Pence vyjadril vo štvrtok na fóre nádej, že nová konzervatívna väčšina na americkom najvyššom súde, vytvorená za administratívy prezidenta Donalda Trumpa a jeho samotného, čoskoro zruší práva na interrupciu v Spojených štátoch.



Konzervatívni lídri zo strednej Európy už na akcii vyjadrili obavy z klesajúcej pôrodnosti v západnom svete a diskutujú o spôsoboch, ako tento trend zvrátiť, píše tlačová agentúra AP.



"Zažívame krízu, ktorá nás sem dnes priviedla; krízu, ktorá triafa do samotného srdca našej civilizácie. Zažívame rozklad základnej rodiny, poznamenanej klesajúcim počtom manželstiev, stúpajúcim množstvom rozvodov, rozšírenými interrupciami a prudko klesajúcou pôrodnosťou," povedal Pence.



Ocenil fakt, že za vlády konzervatívneho a proti migrantom zameraného maďarského premiéra Orbána klesá percento umelých potratov, a vyjadril nádej, že aj v USA sa táto situácia zmení.



Spomenul, že administratíva, v ktorej slúžil ako viceprezident, vymenovala 300 konzervatívnych sudcov federálnych súdov, vrátane troch nových na najvyšší súd.



"Aj my v Amerike môžeme mať nový začiatok v otázke života," uviedol Pence. "Dúfame a modlíme sa, aby v nasledujúcich dňoch nová konzervatívna väčšina na Najvyššom súde USA podnikla kroky, ktoré obnovia posvätnosť a nenarušiteľnosť života," dodal.



V otázke práv na interrupciu v USA je teraz kľúčové obdobie. Republikánmi vedené zákonodarné zhromaždenia jednotlivých štátov uzákoňujú čoraz prísnejšie zákony proti interrupciám a konzervatívna väčšina najvyššieho súdu nedávno odsúhlasila, aby zákon štátu Texas zakazujúci väčšinu interrupcií vstúpil do platnosti.



Najvyšší súd USA má najbližšie posudzovať zákon štátu Mississippi, ktorý zakazuje väčšinu interrupcií po 15 týždňoch tehotenstva.



Na tohtotýždňovom fóre v Budapešti sa okrem Pencea a Orbána zúčastňujú hlavy štátov z Českej republiky, Poľska, Slovinska či Srbska, sumarizuje AFP.



Orbán tento rok oznámil balík finančných stimulov na zvýšenie pôrodnosti, vrátane celoživotných daňových úľav pre ženy, ktoré majú štyri a viac detí.