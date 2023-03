Pence: História bude brať Trumpa na zodpovednosť za útok na Kapitol

Washington 12. marca (TASR) - Bývalý americký viceprezident Mike Pence povedal, že história bude brať Donalda Trumpa na zodpovednosť za útok na Kapitol v roku 2021. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Prezident Trump sa mýlil," povedal Pence v prejave na sobotnej výročnej večeri prestížnej novinárskej organizácie Gridiron Club.



"Nemal som právo zvrátiť voľby. A jeho nerozvážne slová ohrozili moju rodinu a všetkých v Kapitole v ten deň. A viem, že história bude hnať Donalda Trumpa na zodpovednosť," citovali ho viaceré médiá.



Obaja poprední predstavitelia Republikánskej strany sú v spore od roku 2020, keď Pence odmietol úsilie Trumpa zvrátiť výsledky volieb a zostať pri moci.



Niektorí z demonštrantov, ktorí 6. januára 2021 zaútočili na Kapitol (sídlo amerického Kongresu), vyzývali aj na obesenie Pencea. To ho prinútilo utiecť na bezpečné miesto.



Trump sa v roku 2024 chce uchádzať o nový prezidentský mandát. Pence naznačil, že do zápasu o nomináciu Republikánskej strany sa tiež môže zapojiť.



Gridiron Club je najstaršou a najprestížnejšou žurnalistickou organizáciou vo Washingtone. Výročné stretnutie Gridiron Dinner je jedno z mála podujatí, kde sa na neutrálnej pôde stretávajú politici s predstaviteľmi amerických médií. Býva skôr odľahčenou akciou s hudbou a parodickými vystúpeniami. Často si na nej politici vrátane prezidentov uťahujú sami zo seba. Aj Pence sa spočiatku snažil žartovať.



"Z celého srdca, bez výhrad podporím republikánskeho nominanta na prezidenta v roku 2024 - ak to budem ja," vtipkoval. Ostré vyjadrenia voči Trumpovi nikto nečakal.



"Bola som na večeri a môžem potvrdiť, že Mike_Pence určite prekvapil sálu - ovislo veľa čeľustí," napísala na Twitteri Maryam Mujica, bývalá predstaviteľka ministerstva zahraničných vecí USA.