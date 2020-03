Pence: Plány o otvorení hospodárstva do Veľkej noci sú ambiciózne

Washington 27. marca (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence povedal, že cieľ znovu rozbehnúť ekonomiku do 12. apríla je "ambiciózny", ale či sa tak stane, bude závisieť od reálneho vývoja situácie.



"Budeme dôkladne skúmať údaje z každého jedného okresu a v nasledujúcich dňoch vydáme konkrétne odporúčania pre každý región," povedal Pence pre televíziu CNBC.



Pracovná skupina, ktorá dohliada na postup vlády v súvislosti s koronavírusom, počas víkendu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi predloží odporúčania v súvislosti s plánmi na "otvorenie krajiny".



Lekári a odborníci na zdravotníctvo podľa CNBC upozorňujú, že príliš skoré zmiernenie obmedzení môže viesť k ďalšiemu šíreniu nákazy.



Pence zdôraznil, že vláda chce obmedzenia zmierniť "tak skoro, ako to bude možné zodpovedne uskutočniť".



Prezident Trump v predchádzajúcich dňoch povedal, že by bol rád, keby sa hospodárstvo krajiny znovu rozbehlo už do Veľkej noci. Ďalšie ponechanie obmedzujúcich opatrení podľa neho môže mať vážne následky.



Opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu väčšinou vydávajú guvernéri jednotlivých amerických štátov. Smernice federálnej vlády vo Washingtone sú však považované za smerodajné, pripomína DPA.



V Spojených štátoch aktuálne evidujú najviac prípadov nákazy novým koronavírusom na svete. Nakazených je podľa niektorých údajov viac ako 100.000 ľudí a viac ako 1300 osôb zomrelo na následky nákazy.