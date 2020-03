Pence povedal, že na koronavírus ho zatiaľ netestovali

Washington 10. marca (TASR) - Viceprezident USA Mike Pence nemá informácie o tom, či sa americký prezident Donald Trump podrobil lekárskym testom na nový koronavírus.



Pence takto v pondelok odpovedal na otázky novinárov, aké podnietilo oznámenie, že dvaja kongresmani, ktorí prišli nedávno do kontaktu s Trumpom, sa rozhodli podstúpiť domácu karanténu, a to z dôvodu, že boli - ešte pred stretnutím s prezidentom - vystavení osobám, u ktorých sa potvrdila nákaza novým koronavírusom, informovala agentúra AFP.



"Ja úprimne nepoznám odpoveď na túto otázku, ale posunieme ju a zoženieme vám veľmi rýchlo odpoveď od lekára Bieleho domu," odkázal Pence novinárom. Americký viceprezident ešte predtým odpovedal aj na otázku rovnakého charakteru týkajúcu sa jeho osoby. "Ja som na koronavírus testovaný nebol," uviedol.



Dvaja kongresmani - Doug Collins a Matt Gaetz -, ktorí prišli nedávno do úzkeho kontaktu s Donaldom Trumpom, v pondelok oznámili, že sa rozhodli zostať v domácej karanténe. Dôvodom je, že koncom februára boli na konferencii konzervatívnych aktivistov (CPAC) v kontakte s osobami, u ktorých sa potvrdila nákaza novým koronavírusom, napísala AFP.



V USA sa koronavírusom dosiaľ nakazilo viac než 600 ľudí a 26 mu tam podľahlo.