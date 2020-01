Pence pozval Netanjahua a jeho rivala Ganca do Bieleho domu

Jeruzalem 23. januára (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence pozval vo štvrtok izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na návštevu Washingtonu, kde by mali diskutovať o mierovom pláne prezidenta USA Donalda Trumpa pre Blízky východ. Pozvaný je aj Netanjahuov hlavný politický rival Benny Ganc. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a AP.



"Prezident Trump ma požiadal, aby som pozval premiéra Netanjahua na budúci týždeň do Bieleho domu na diskusie o regionálnych záležitostiach, ako aj o vyhliadkach na mier vo Svätej zemi," oznámil Pence na tlačovej konferencii na veľvyslanectve USA v Jeruzaleme po stretnutí s izraelským premiérom.



Trump bude hostiť Netanjahua v Bielom dome v utorok 28. januára, spresnila agentúra AFP.



Penceovo dramatické oznámenie vyvolalo špekulácie, že Biely dom sa konečne, po mnohých odkladoch, pripravuje na odhalenie svojho dlhoočakávaného mierového plánu pre Blízky východ, teda aj plánu na mier medzi Izraelom a Palestínčanmi.



Pence dodal, že Netanjahu požiadal o to, aby bol pozvaný aj jeho hlavný súper Ganc. Následne obaja politici súhlasili s návštevou Bieleho domu. Netanjahu dodal, že príde "rád".



"Nemáme lepšieho priateľa, než je Donald Trump. Pozvanie znamená, že prezident sa snaží dať Izraelu mier a bezpečie, ktoré si zaslúži," dodal Netanjahu.



Televízna stanica Kanál 12 s odvolaním sa na izraelských predstaviteľov informovala, že plán bude podľa očakávania mimoriadne naklonený Izraelu a ponúkne mu kontrolu nad veľkými časťami okupovanej palestínskej enklávy západný breh Jordánu (Predjordánsko). Palestínčania sa snažia získať celé toto územie, obsadené Izraelom v roku 1967, a pokladajú ho za jadro svojho budúceho nezávislého štátu. Väčšina medzinárodného spoločenstva podporuje palestínsky postoj.



Pence sa o Palestínčanoch nezmienil. Tí už vopred plán odmietli a obvinili Biely dom z nespravodlivého nadŕžania Izraelu.



Pence bol vo štvrtok medzi desiatkami svetových lídrov v Jeruzaleme, kde sa zúčastnil na Svetovom fóre o holokauste. Mnohí účastníci, vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina a francúzskeho lídra Emmanuela Macrona, navštívili Palestínčanov na západnom brehu Jordánu.



Podľa nemenovaného palestínskeho predstaviteľa prezident Mahmúd Abbás ruského a francúzskeho hosťa v Predjordánsku požiadal, aby podporili palestínsky postoj, keď už bude Trumpov mierový plán zverejnený. "Požiadal ich, aby konali proti akémukoľvek izraelskému anektovaniu palestínskych území a odmietli ho," uviedol predstaviteľ.