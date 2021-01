Pence prisľúbil, že inaugurácia nového prezidenta prebehne bezpečne

Washington 15. januára (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence vo štvrtok prisľúbil, že zaistí bezpečné odovzdanie moci novozvolenému prezidentovi Joeovi Bidenovi. Uviedol to osem dní po tom, čo do budovy Kongresu Spojených štátov vnikli prívrženci dosluhujúceho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, píše agentúra Reuters.



Pencove vyjadrenia prišli pred bezpečnostným brífingom v sídle Federálnej agentúry pre riadenie núdzových situácií (FEMA), a počas stretnutia s vojakmi Národnej gardy, ktorí boli povolaní strážiť americký Kapitol. Poďakoval sa im za to, že zaisťujú bezpečnosť "v tak dôležitom okamihu v živote našej krajiny".



"Všetci sme zažili ten deň, 6. január. A ako včera jasne povedal prezident (Trump), zaviazali sme sa k riadnemu prechodu (moci) a k bezpečnej inaugurácii. Američania si nezaslúžia o nič menej," vyhlásil Pence na svojom prvom verejnom vystúpení od násilností v Kongrese, pri ktorých prišlo o život päť ľudí.



Demokrat Biden a jeho viceprezidentka Kamala Harrisová zložia prísahu 20. januára "spôsobom, ktorý zodpovedá našim dejinám a tradíciám a spôsobom, ktorý vzdáva česť Američanom a Spojeným štátom", zdôraznil Pence.



Trump, ktorý sa na Bidenovej slávnostnej inaugurácii zúčastniť neplánuje, sa v stredu stal prvým prezidentom v dejinách USA, voči ktorému bola druhýkrát vznesená ústavná žaloba. Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati, ho viní z "podnecovania povstania" v súvislosti s minulotýždňovým útokom jeho podporovateľov na budovu Kapitolu. Za impeachment hlasovalo aj desať kongresmanov z Republikánskej strany. Uznať Trumpa za vinného a odvolať ho z úradu môže až druhá komora Kongresu, Senát, kde majú v súčasnosti miernu prevahu republikáni.



Trump na rozdiel od Pencea Kapitol od udalostí z minulého týždňa nenavštívil, konštatuje Reuters. Vo videu, ktoré bolo zverejnené v stredu, svojich priaznivcov vyzval, aby sa vyhýbali ďalšiemu násiliu.



Pence bol dlho jedným z Trumpových najbližších spojencov, avšak odchádzajúceho prezidenta rozhneval tým, že v Kongrese odmietol zvrátiť jeho volebnú porážku. Niektorí Trumpovi podporovatelia, rozzúrení Penceovým konaním, počas protestov v Kapitole skandovali, že ho treba obesiť. Trump a Pence sa stretli v pondelok večer v Oválnej pracovni Bieleho domu, no ako priznali ich spolupracovníci, zo spôsobu, akým Trump k Penceovi pristupoval, boli sklamaní.