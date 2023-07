Pence: Trump pred útokom na Kapitol rozprával aj konal ľahkovážne

Washington 23. júla (TASR) - Bývalý americký viceprezident Mike Pence v nedeľu povedal, že slová a činy exprezidenta USA Donalda Trumpa, ktoré viedli k útoku na washingtonský Kapitol zo 6. januára 2021, boli "ľahkovážne". Pence však zatiaľ nie je presvedčený o tom, že šlo o trestný čin. Správu o tom TASR prevzala z agentúry Reuters.



"Úprimne neviem, aký bol (Trumpov) úmysel," povedal Pence pre americkú televíziu CNN v súvislosti s rétorikou a konaním Trumpa pred útokom na Kapitol.



Donald Trump v utorok (18. júla) uviedol, že od osobitného vyšetrovateľa Jacka Smitha dostal list, v ktorom sa uvádza, že je "terčom" vyšetrovania v súvislosti s udalosťami zo 6. januára 2021.



Ako je známe, Trumpovi stúpenci vtedy vtrhli do budovy Kongresu v snahe zabrániť potvrdeniu volebného víťazstva demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách v roku 2020.



Pence však pre CNN vyjadril nádej, že k obvineniu Trumpa nedôjde. Podľa Pencea by mala o Trumpovej zodpovednosti za dianie rozhodnúť americká verejnosť.



Hoci Pence pre CNN uviedol, že násilnosti zo 6. januára ho "rozzúrili", zodpovedná je za ne len menšina Trumpových priaznivcov.



"Povedal by som, že prakticky všetci v našom hnutí sú vlastenci alebo ľudia dodržiavajúci zákony a poriadok, ktorí by nikdy nič také neurobili," skonštatoval Pence.



Pred útokom na Kapitol Trump opakovane pranieroval Pencea, že ako viceprezident nezabránil Kongresu uznať Bidenovo volebné víťazstvo. Trump sa však podľa Pencea mýlil, keď si myslel, že ako viceprezident USA môže zvrátiť výsledok volieb.



Trumpov názor podľa Reuters zastávali aj niektorí výtržníci, keďže počas útoku na Kapitol skandovali: "Obesiť Mikea Pencea".



"Viem, že som si v ten deň svoju povinnosť splnil," nazdáva sa Pence.



Pence začiatkom júna začal svoju prezidentskú kampaň - bude sa uchádzať o nomináciu Republikánskej strany v budúcoročných prezidentských voľbách.



Mike Pence pôsobil v rokoch 2017-21 ako viceprezident USA. Po Trumpovej volebnej porážke sa však od neho začal čoraz väčšmi dištancovať - prispel k tomu aj útok demonštrantov na Kapitol zo 6. januára 2021.