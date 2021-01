Pence vylúčil aktiváciu 25. dodatku ústavy na odvolanie Trumpa

Washington 13. januára (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence v noci na stredu vylúčil, že využije 25. dodatok ústavy, ktorý umožňuje kabinetnej väčšine odobrať dosluhujúcemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi právomoci a udeliť ich viceprezidentovi.



Oznámil to v liste adresovanom predsedníčke Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej len pár hodín pred hlasovaním tejto dolnej komory amerického Kongresu o rezolúcii vyzývajúcej práve Pencea, aby tento dodatok aktivoval, píšu agentúry AFP a Reuters.



"Neverím, že takýto postup je v najlepšom záujme nášho národa alebo v súlade s našou ústavou," uviedol Pence. Dodal, že využitie tohto dodatku na odvolanie Trumpa pre jeho neschopnosť vykonávať svoje povinnosti by vytvorilo "strašný precedens".



Snemovňa reprezentantov má v pláne v stredu hlasovať o spomínanej rezolúcii. Pence bude mať následne čas na reakciu, no pozorovatelia už vopred avizovali, že neočakávajú, že by viceprezident 25. dodatok skutočne aktivoval. Demokrati následne prikročia k procesu ústavnej žaloby (impeachmentu) voči Trumpovi za "podnecovanie povstania" v súvislosti s minulotýždňovým útokom jeho podporovateľov na budovu Kapitolu.



Stúpenci republikánskeho prezidenta vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí vrátane policajta. Trump predtým svojich priaznivcov opätovne burcoval nepodloženými obvineniami zo zmanipulovania volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu.