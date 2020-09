Penceovo lietadlo sa po zrážke s vtákom pri štarte vrátilo na letisko

Washington 23. septembra (TASR) - Lietadlo amerického viceprezidenta Mikea Pencea sa v utorok pri štarte v štáte New Hampshire zrazilo s vtákom a to zapríčinilo, že pilot sa z opatrnosti vrátil na letisko. Informoval o tom Biely dom, na ktorý sa v stredu odvolala tlačová agentúra AP.Pence letel domov do Washingtonu z predvolebného podujatia v letiskovom hangári v neďalekom meste Gilford v New Hampshire.Keď Penceovo lietadlo Air Force Two vzlietlo z regionálneho letiska Manchester-Boston, vrazilo do vtáka. Vysokopostavený predstaviteľ americkej administratívy, ktorý si neželal byť menovaný, povedal, že viceprezident a jeho sprievod vôbec neboli v ohrození.Pence sa nakoniec dostal domov nákladným lietadlom, ktoré Tajná služba USA využíva na prepravu viceprezidentových vozidiel, keď je na cestách.