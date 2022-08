Peniaze na tankovanie hasičských áut zabezpečí v Maďarsku vláda

Budapešť 5. augusta (TASR) - Maďarská vláda vydala v piatok vyhlásenie, podľa ktorého zabezpečí všetky energie potrebné na fungovanie krajiny. Reagovala tak na výzvu opozičných politikov, aby vláda šetrila na sebe, kým nie je dostatok peňazí na tankovanie sanitiek a hasičských áut. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti na základe správy servera 24.hu.



Podpredseda Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Imre Komjáthy v piatok kabinetu premiéra Viktora Orbána odkázal, že kým nie sú financie na čerpanie palív do sanitiek a vozidiel požiarnikov, nech dovtedy nechladia a nevykurujú ani budínsky kláštor karmelitánov - sídlo úradu premiéra.



Informačné centrum vlády (KTK) prostredníctvom agentúry MTI vyhlásilo, že zvýšené náklady vyplývajúce z rastu cien po obmedzení platnosti cenového stropu pohonných látok bude zabezpečený z rozpočtových zdrojov. "Vláda popritom priebežne analyzuje situáciu v dodávkach pohonných látok a v potrebnom čase rozhodne vo veci zastropovania pohonných látok, ktoré je platné v súčasnosti do 1. októbra," píše KTK.



Server 24.hu pripomína, že zatiaľ nie sú správy o tom, že by neboli finančné zdroje na benzín a naftu pre záchranné a hasičské autá. V prípade hasičov však už koloval obežník s výzvou, aby šetrili s pohonnými látkami napríklad obmedzením cvičení.



Regulované ceny základných druhov pohonných látok v Maďarsku vo výške 480 forintov (1,21 eura) za liter, ktorú vláda nariadila s platnosťou od 15. novembra 2021, môžu využívať od 30. júla iba súkromné vozidlá s maďarským evidenčným číslom, poľnohospodárske stroje a taxíky.